Fortnite Kapitel 2 Saison 4: Trailer im Marvel-Wahn

Epic hat gerade viel zu tun und deshalb kommt der erwartete Saison-Wechsel in Fortnite Kapitel 2 mit weniger Lärm als gewohnt. Wir wussten bereits, dass Thor in Saison 4 des aktuellen Fortnite-Builds beteiligt sein wird und natürlich hat sich die Liste halbwegs bestätigter Features und Marvel-Charaktere im Laufe der letzten Tage stetig erweitert. Vor wenigen Stunden gab es die offiziellen Infos mit allem Drum und Dran.

Das Entwicklerstudio hat uns in bekanntem Stil zwei neue Trailer präsentiert, die zeigen, worauf sich die jungen Spieler in der neuen Saison von Fortnite freuen dürfen - sofern sie Glück haben und die Server den großen Ansturm standhalten. Im Video sehen wir Thor, Doctor Doom, Groot, Iron Man, Mystique, She-Hulk, Storm und Wolverine, die zusammen verhindern wollen, dass Galactus das Fortnite-Universum verschlingt. Ein Grund wie jeder andere, um Geld in den neuen Battle-Pass zu stecken, der diesmal vor allem auf Marvel-Fans abzielt.

