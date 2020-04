Fortnite Kapitel 2 aktualisiert erst im Juni auf Staffel 3

Das Fortnite-Team bei Epic Games hat diese Woche bekanntgeben müssen, dass auch sie derzeit nicht bei voller Kapazität laufen, weshalb die bevorstehende dritte Saison im beliebten Battle-Royale-Shooter um eine Woche nach hinten verschoben wird. Im Blog des Spiels erfahren wir zwar keinen Grund für den Verzug, allerdings das neue Datum: bis zum 4. Juni dauert die zweite Staffel noch an. Gleichzeitig behauptet Epic, dass es bis dahin weitere Updates für die Fans gebe, darunter "neue Herausforderungen, Bonus-XP und ein paar weitere Überraschungen". Wir vermuten, dass die Spieler die paar Tage schon irgendwie überstehen werden. Was sind eure Erwartungen an Fortnite Kapitel 2 Saison 3?