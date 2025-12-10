Fortnite ist nicht mehr das meistgesuchte Spiel auf Pornhub

HQ

Die Pornoseite Pornhub hat eine interessante Tradition, jährliche Statistiken darüber zu veröffentlichen, was Daten und TV-Spieler in Bezug auf sogenannte "Erwachsenenunterhaltung" interessieren. 2025 bildet da keine Ausnahme, und die diesjährige Ausgabe wurde nun in verschiedenen Kategorien präsentiert.

Diesmal haben sie große Neuigkeiten: Zum ersten Mal seit Jahren ist Fortnite-Pornografie nicht das beliebteste und steht nicht an der Spitze der Liste (sie steht allerdings auf dem zweiten Platz). Stattdessen ist Genshin Impact mit Minecraft (ja, wir haben dazu Fragen – aber wir beurteilen niemanden) auf Platz drei. An der vierten und fünften Stelle finden wir Overwatch und Pokémon (wieder... wir haben Fragen) – während der Neuling Marvel Rivals knapp außerhalb der Top 5 auf Platz sechs landet.

Zu den meistgesuchten Spielcharakteren zählen in der Reihenfolge Tifa, Lara Croft und Chun Li – dieselben wie im letzten Jahr, aber in anderen Positionen.

Übrigens ist die am häufigsten verwendete Konsole für Pornhub-Surfen immer noch die PlayStation 5 (66 %), gefolgt von PlayStation 4 (32 %) und dann Xbox (nur 2 %). Der Marktanteil spielt sicherlich eine Rolle, berücksichtigt diese Unterschiede jedoch nicht.