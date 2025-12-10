Fortnite ist nicht mehr das meistgesuchte Spiel auf Pornhub
Es liegt immer noch auf dem zweiten Platz, aber wenn Gamer nach Erwachsenenunterhaltung suchen, ist Genshin Impact heutzutage das neue Schwarz.
Die Pornoseite Pornhub hat eine interessante Tradition, jährliche Statistiken darüber zu veröffentlichen, was Daten und TV-Spieler in Bezug auf sogenannte "Erwachsenenunterhaltung" interessieren. 2025 bildet da keine Ausnahme, und die diesjährige Ausgabe wurde nun in verschiedenen Kategorien präsentiert.
Diesmal haben sie große Neuigkeiten: Zum ersten Mal seit Jahren ist Fortnite-Pornografie nicht das beliebteste und steht nicht an der Spitze der Liste (sie steht allerdings auf dem zweiten Platz). Stattdessen ist Genshin Impact mit Minecraft (ja, wir haben dazu Fragen – aber wir beurteilen niemanden) auf Platz drei. An der vierten und fünften Stelle finden wir Overwatch und Pokémon (wieder... wir haben Fragen) – während der Neuling Marvel Rivals knapp außerhalb der Top 5 auf Platz sechs landet.
Zu den meistgesuchten Spielcharakteren zählen in der Reihenfolge Tifa, Lara Croft und Chun Li – dieselben wie im letzten Jahr, aber in anderen Positionen.
Übrigens ist die am häufigsten verwendete Konsole für Pornhub-Surfen immer noch die PlayStation 5 (66 %), gefolgt von PlayStation 4 (32 %) und dann Xbox (nur 2 %). Der Marktanteil spielt sicherlich eine Rolle, berücksichtigt diese Unterschiede jedoch nicht.