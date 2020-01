Fortnite ist in Europa das am häufigsten gespielte Spiel von 2019 auf der Nintendo Switch

Die Nintendo Switch war 2019 weiterhin weltweit erfolgreich, doch welche Titel waren letztes Jahr die meistgespielten Titel auf der Hybridplattform? In Europa sichert sich Fortnite wenig verwunderlich diesen Platz, denn das beliebte Battle-Royale-Spiel von Epic Games steht unangefochten an der Spitze der Rangliste, wie Nintendo of Europe kürzlich bestätigte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Smash Bros. Ultimate folgen auf dem Siegertreppchen, während Pokémon Schild/Schwert nur auf den Plätzen 6 und 7 zu finden sind. Etwas beliebter sind dahingegen die Let's-Go-Spiele aus 2018, was eine interessante Erkenntnis ist. Die Rangliste basiert auf der Spielzeit, die alle Nutzer mit einem europäischen Konto auf ihren Nintendo-Switch-Konsolen verbracht haben (nicht einberechnet sind Konsolen, die keine Daten senden). Neugierig auf die Top 20? Dann werft unten einen Blick auf die Rangliste.