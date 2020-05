Fortnite ist ein Startspiel für PS5 und Xbox Series X

Epic Games hat gestern die Unreal Engine 5 vorgestellt, die Entwicklern in der Zukunft neue Werkzeuge zur Erstellung von Videospielen der nächsten Generation zur Verfügung stellen wird. Eine Tech-Demo zeigte uns am Abend, wie die Technologie auf der Playstation 5 läuft und das war ein erster Einblick darauf, was uns visuell in naher Zukunft bevorstehen könnte. Dass nicht nur neue Spiele die Kraft dieser Entwicklerumgebung für sich nutzen können, wurde einmal mehr deutlich gemacht, als das Thema Fortnite aufkam.

Fortnite wird derzeit für die PS5 und Xbox Series X optimiert, sodass es zum Verkaufsstart der jeweiligen Systeme verfügbar ist, gab Epic Games bekannt. Die erste spielbare Version auf diesen Konsolen läuft in der UE4, doch Mitte nächsten Jahres soll das Team eine Version für die UE5 zum Laufen gebracht haben, hofft es: "Wir sind auf Vorwärtskompatibilität ausgelegt, sodass man jetzt in UE4 mit der Entwicklung der nächsten Generation beginnen kann, um das Projekt nach Fertigstellung auf UE5 verschieben zu können", sagte das Unternehmen in einem Blog-Beitrag.