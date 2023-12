Fortnite ist das meistgesuchte Videospiel auf Pornhub

HQ

Der Dezember ist der Monat für die jährlichen Zusammenfassungen und die Unterhaltungsindustrie für Erwachsene scheint nicht anders zu sein. Das bedeutet, dass Pornhub jetzt seine jährlichen Listen veröffentlicht hat, nach denen die Leute gesucht haben, und die Ergebnisse sind überraschend.

Das mit Abstand meistgesuchte Videospiel ist eigentlich Fortnite, gefolgt von Overwatch, Minecraft, Pokémon, Atomic Heart und Genshin Impact. Es gibt sogar einige Leute, die mit Super Mario Bros., Among Us und Cuphead nach Pornos suchen. Und ein Paradebeispiel dafür, wie beliebt Fortnite ist, ist die Tatsache, dass der meistgesuchte Charakter Chun-Li ist... aus Fortnite. Und es ist kein Tippfehler, da Pornhub nur Suchergebnisse mit dem Namen und dem Spiel des Charakters enthält (um zu vermeiden, dass Cosplayer oder Pornostars, die den Namen mit einem Videospielcharakter teilen, in der Liste auftauchen), also wollen die Leute wirklich die Fortnite-Version von Chun-Li.

Während weibliche Charaktere die Liste dominieren, gibt es auch ein paar männliche, darunter Mario und Sonic. Wir haben Fragen, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir die Antworten wollen.