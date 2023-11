Fortnite hatte am Wochenende seinen bisher größten Tag

HQ

Es scheint, als ob die Fans sehr aufgeregt waren, zur ursprünglichen Fortnite-Karte zurückzukehren, da Epic Games X übernommen hat, um zu enthüllen, dass das Battle Royale am Wochenende, am Samstag, den 4. November, um genau zu sein, seinen bisher größten Tag hatte.

Trotz einiger massiver Tage in seiner Geschichte bedeuteten die 44,7 Millionen Spieler, die in das Spiel eingestiegen sind und über 102 Millionen Stunden Spielzeit gemacht haben, dass der 4. November 2023 nun der größte Tag in der Geschichte von Fortnite ist.

