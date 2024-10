Fortnite Halloween-Update in letzter Minute um einen Tag verschoben

HQ

Die Fortnite-Spieler freuten sich darauf, das neueste Fortnitemares-Update zu erleben, das heute, am Freitag, den 11. Oktober, veröffentlicht werden sollte. Dieses Mid-Season-Update enthält neue Kartenveränderungen, einen brandneuen LEGO Halloween-Pass mit Belohnungen sowie neue Skins, inspiriert von The Nightmare Before Christmas, Jigsaw, Leatherface...

Die Veröffentlichung wurde jedoch kurz vor dem geplanten Start verschoben. Epic Games hat bestätigt, dass die Server nun am Samstag um 2 Uhr ET heruntergefahren werden. Das ist 6 Uhr UTC, 8 Uhr MESZ.

Nach einer Zeit der Ausfallzeit werden die Server kurz darauf mit dem neuen Update verfügbar sein, das in den nächsten Wochen neue und wiederkehrende Horror-Skins im Item-Shop einführen wird.

Tatsächlich endet die aktuelle Chapter 5 Season 4 am 2. November, kurz nach Halloween, so dass ihr nur ein paar Wochen Zeit habt, um den Battle Pass zu erhöhen und alle Belohnungen zu erhalten. Danach wird erwartet, dass ein weiterer Teil von Fortnite OG folgen wird: eine kürzere und nostalgische Staffel, die auf einer der frühesten Versionen von Fortnite basiert, bevor das nächste Kapitel Ende des Jahres erscheint.

Die vielleicht am meisten erwartete Kollaboration für das Halloween-Event ist die mit den Disney-Bösewichten Cruella de Vil, Hook und Maleficent, bei der zum ersten Mal Charaktere aus Disney-Zeichentrickklassikern dem Spiel beitreten und mit Waffen zu sehen sein werden. Disney wird jedoch niemals zulassen, dass Mickey Mouse so etwas passiert...