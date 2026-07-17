Fortnite feiert den Sommer mit spärlich bekleideten DC-Favoriten

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Fortnite hat kürzlich begonnen, seine Regeln bezüglich spärlich bekleideter Charaktere im Spiel klar zu lockern, nachdem mehrere Skins veröffentlicht wurden, die zuvor undenkbar gewesen wären. Allerdings hat der Inhalt des neuesten Pakets, Hot Bat Summer, dazu geführt, dass Epic weiterhin eine Altersbeschränkung für 13 Jahre eingeführt hat (was bedeutet, dass es nur in Spielmodi mit der Bezeichnung "Teen" verwendet werden kann) für alle, die als spärlich gekleidete Catwoman oder Harley Quinn spielen möchten.

Die enthaltenen Charaktere sind Batman, Catwoman, Harley Quinn und Poison Ivy, komplett mit einem sommerlichen Event. Die Idee ist, Batman zu helfen, die Schurken aufzuspüren und zu fangen, um kostenlose Belohnungen zu erhalten, darunter Batman Sprite.

Den Trailer zu Hot Bat Summer könnt ihr euch unten ansehen, und er ist bis Ende des Monats im Laden erhältlich.