Fortnite enthüllt lächerliches Line-up für seinen Festival-Modus

Fortnite ist mehr als nur ein Multiplayer-Battle Royale geworden. Das wird in diesem neuesten Kapitel deutlich, in dem ein Lego-Survival-Adventure-Spielmodus und ein Rhythmusspiel debütieren. Apropos letzterer Modus: Epic Games hat jetzt das Launch-Line-up für den Modus enthüllt, und es ist ein verdammt gestapeltes.

Fortnite Festival wird mit einer ganzen Reihe von Songs kommen, die in einer Rotation spielbar sein werden. Dazu gehören Thunder von Imagine Dragons, Go With the Flow von Queens of the Stone Age, Seven Nation Army von The White Stripes, Blinding Lights and The Hills von The Weeknd, Bad Romance von Lady Gaga, Bad Guy von Billie Eilish und natürlich die inoffizielle Nationalhymne des Vereinigten Königreichs, Mr. Brightside von The Killers.

Sie können das vollständige Line-up für den Modus unten sehen und sich zuerst das Fortnite Festival ansehen, wenn es am 9. Dezember debütiert.