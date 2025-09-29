Fortnite entfernt das Tanz-Emoji als Ergebnis der neuesten Peacemaker-Episode

HQ

Wir möchten zunächst sagen, dass diese Nachricht einen massiven Spoiler für die neueste Folge von Peacemaker enthält. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr es euch auf jeden Fall anschauen (denn es war großartig) und in Erwägung ziehen, bis dahin etwas anderes zu lesen.

In der Episode wurde eine ziemlich große Wendung enthüllt: Die parallele Dimension, in die Peacemaker gereist ist und in die sie dauerhaft ziehen will, ist überhaupt nicht das, was sie zu sein scheint. Unter der aufgeräumten Oberfläche verbirgt sich die Tatsache, dass die Nazis den Weltkrieg gewonnen zu haben scheinen. Die Vereinigten Staaten werden von Nazis regiert, und Farbige sind völlig abwesend.

Epic Games war sich dessen nicht bewusst, als sie kürzlich ein Tanz-Emote von Peacemaker hinzufügten. Und da ich wusste, dass es eine Version der Figur gibt, die ein gläubiger Nazi ist, und die Tatsache, dass er mit seinen Armen ein Hakenkreuz zu formen scheint, wurde sie schnell entfernt.

Das Emote wird anscheinend nicht zurückkehren, und jeder, der es gekauft hat, erhält eine Rückerstattung. Epic schreibt:

"Wir deaktivieren das Emote "Friedliche Hüften" in Fortnite, während wir uns nach diesem Kollaborations-Emote erkundigen. Unter der Annahme, dass es nicht zurückkommt, werden wir in den nächsten Tagen Rückerstattungen vornehmen. Tut mir leid, Leute."

Schaut euch den Culture Craves Threads-Beitrag unten an, um einen Blick darauf zu werfen, wie das jetzt verschwundene Emote aussah.