Fortnite Creative Boss zieht sich von Epic Games zurück

Donald Mustard, die Person, die zuletzt für seine Rolle bei Epic Games als Chief Creative Officer bekannt war, hat angekündigt, dass er sich aus der Spieleindustrie zurückziehen und in den Ruhestand gehen wird.

Mit einer 25-jährigen Karriere war Mustard im Laufe der Jahre Teil von Epic und hat dazu beigetragen, Advent Rising, Undertow, Shadow Complex, Infinity Blade und natürlich das immens beliebte Fortnite.

Zu dieser Entscheidung, sich aus dem Spielesektor zurückzuziehen, sagte Mustard: "Ich kann es kaum erwarten, jetzt als Spieler an der Seite von euch allen an der Zukunft von Fortnite teilzuhaben! Die Teams sind in den besten Händen und arbeiten an riesigen, umwerfenden, erstaunlichen Dingen!!

"Ich freue mich darauf, Zeit mit meiner Frau und meiner Familie zu verbringen und bin für immer dankbar für @TimSweeneyEpic und die Epic Games-Familie."

Es wurde noch nicht erwähnt, wer Mustards Rolle bei Epic Games übernehmen wird, aber da er Ende des Monats in den Ruhestand geht, werden wir zweifellos sehr bald mehr hören.