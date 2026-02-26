Fortnite Championship Series reist im Mai erstmals nach Deutschland

HQ

Wir kennen endlich den Ort des ersten internationalen Turniers im Kalender der Fortnite Champions Series für die Saison 2026. Die Veranstaltung Major 1 Summit ist für den 30. und 31. Mai festgelegt, wobei das Gastgeberland Deutschland und die Gastgeberstadt Düsseldorf ist.

Zum ersten Mal überhaupt wird die FNCS zu einer riesigen Veranstaltung nach Deutschland kommen, bei der 1 Million Dollar auf dem Spiel steht. Insgesamt qualifizieren sich 100 Spieler für das Event (50 Duos), wobei diese Teilnehmer durch Qualifikationsveranstaltungen vom 6. bis 26. April bestimmt werden.

Was die Preisverteilung betrifft, so fährt der Gewinner mit 200.000 Dollar nach Hause, wobei jedes Team einen Geldpreis erhält, auch diejenigen auf den 46. bis 50. Plätzen, wobei 4.000 Dollar auf ihre Bankkonten eingezahlt werden.

Der eigentliche Austragungsort des Turniers wird der PSD Bank Dome in der Stadt sein, und wenn Sie persönlich teilnehmen möchten, ist die gute Nachricht, dass ab dem 2. März die Tickets verkauft werden.