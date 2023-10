Fortnite bietet eine Story-Auffrischung, um Sie auf Alan Wake 2 vorzubereiten

HQ

Fortnite hat eine neue Insel für Alan Wake-Spieler geschaffen, um ihre Erinnerung an das Originalspiel aufzufrischen, gerade rechtzeitig für die Fortsetzung. Während einige Titel, wie z. B. Marvel's Spider-Man 2, eine Zwischensequenz hinzufügen, um die Erinnerungen der Leute aufzufrischen, dachte Remedy eindeutig, dass dies nicht genug Crossover-Potenzial zulässt.

Wie du in dem Clip sehen kannst, der auf dem YouTube-Kanal von Fortnite gepostet wurde, kannst du durch Bright Falls laufen und die Ereignisse des Originalspiels beleuchten. Die Insel ist eine Zusammenarbeit mit Remedy Entertainment, Spiral House und Zen Creative.

Wenn Sie dies selbst erleben möchten, lautet der Inselcode 3426-5561-3374, um in Alan Wake: Flashback einzutauchen. Andernfalls, wenn Sie nicht aus dem Kampfbus und in den Survival-Horror springen möchten, erscheint Alan Wake 2 am 27. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X / S.