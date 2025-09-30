Fortnite bekommt diese Woche Besuch von den KPop Demon Hunters

HQ

Vor zwei Wochen berichteten wir, dass zwei hoch angesehene Fortnite Insider beide sagten, dass KPop Demon Hunters nach Fortnite kommen würden. Das war sicherlich nicht weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass koreanische Dämonenjäger beliebt sind und alle großen Phänomene der Popkultur früher oder später über Gastauftritte ihren Weg ins Spiel finden.

Noch... Dies wurde nun offiziell bestätigt und die ersten beiden Zeichen wurden vorgestellt, nämlich Mira und Zoey, während Rumi noch nicht bestätigt wurde (aber es ist offensichtlich nur eine Frage der Zeit). Gleichzeitig hat ein anderer bekannter Fortnite Insider, Hypex, bestätigt, dass wir uns auf noch mehr freuen können, denn "Sie werden in der Lage sein, KPDH-bezogene Fortnite Maps mit offiziellen Assets zu erstellen, die von Fortnite & Netflix bereitgestellt werden."

Der KPop Demon Hunters -Inhalt wird diese Woche veröffentlicht, so dass wir nicht lange warten müssen, um ihn uns selbst anzusehen.