Fortnite: Beginner's Guide und Tips

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Fortnite ist ein Spiel, das uns jetzt seit fast 10 Jahren gibt und wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch existieren wird. Mit all den Spielmodi, die es enthält und ständig neu erfunden hat, sowie seinen ständigen Kollaborationen nehmen täglich Tausende von Spielern dem weltweit berühmtesten Battle Royale bei, das immer vielfältigere Erlebnisse bietet, die über den Battle-Royale-Modus hinausgehen. Ob es nun an den neuen Skins liegt, daran, dass Save The World kostenlos sein wird, oder einfach, weil du das Spiel ausprobieren wolltest, von dem alle sprechen – hier sind einige Tipps, die dir helfen, mehr aus deinem Fortnite -Erlebnis herauszuholen.

Was ist Fortnite ?

Vielleicht ist das Erste und Wichtigste, zu erklären, was Fortnite ist. Heute ist es eine Plattform, auf die du alle möglichen Spielmodi nutzen kannst. Von den berühmten PVP-Modi wie Battle Royale oder Blitz bis hin zu PVE-Modi wie Save The World oder Lego Odyssey, Rennmodi wie Rocket Racing, Lebenssimulationsmodi wie LEGO's Brick Life oder sogar 'Guitar Hero'-artigen Modi wie Fortnite Festival. Außerdem können die Spieler selbst eigene Karten mit allen möglichen Erlebnissen erstellen.

Alle Modi erklärt:



Battle Royale: Der klassische Modus, in dem 100 Spieler gegeneinander antreten. Du springst in einen Bereich der Karte, sammelst Materialien und Waffen und dein Ziel ist es, der letzte Spieler zu sein, der übrig bleibt. Hin und wieder schrumpft das spielbare Gebiet durch einen Sturm, der jeden Spieler beschädigt, der damit in Kontakt kommt. Du kannst mit oder ohne Bau spielen.

Der klassische Modus, in dem 100 Spieler gegeneinander antreten. Du springst in einen Bereich der Karte, sammelst Materialien und Waffen und dein Ziel ist es, der letzte Spieler zu sein, der übrig bleibt. Hin und wieder schrumpft das spielbare Gebiet durch einen Sturm, der jeden Spieler beschädigt, der damit in Kontakt kommt. Du kannst mit oder ohne Bau spielen.

Rette die Welt: Der ursprüngliche Fortnite Modus. Ein PVE-Modus, in dem du mit Hilfe anderer Spieler die Geschichte und Hintergrundgeschichte von Fortnite entdeckst und gegen seltsame Kreaturen kämpfst. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Leitfadens ist es weiterhin ein kostenpflichtiger Modus, aber ab dem 16. April wird er kostenlos sein.

Der ursprüngliche Fortnite Modus. Ein PVE-Modus, in dem du mit Hilfe anderer Spieler die Geschichte und Hintergrundgeschichte von Fortnite entdeckst und gegen seltsame Kreaturen kämpfst. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Leitfadens ist es weiterhin ein kostenpflichtiger Modus, aber ab dem 16. April wird er kostenlos sein.

Nachladen: Eine kleinere Karte, 40 Spieler und 3 Leben. Das Battle Royale-Erlebnis erfolgt in einem dynamischeren Format, bei dem jeder Spieler zweimal respawnen kann, aber ohne das Wesen des Spiels zu verlieren. Das Gebäude kann nicht deaktiviert werden.

Eine kleinere Karte, 40 Spieler und 3 Leben. Das Battle Royale-Erlebnis erfolgt in einem dynamischeren Format, bei dem jeder Spieler zweimal respawnen kann, aber ohne das Wesen des Spiels zu verlieren. Das Gebäude kann nicht deaktiviert werden.

OG : Das ursprüngliche Erlebnis wurde wiederbelebt. Dieser Modus ist im Grunde Battle Royale, allerdings mit der Kapitel-1-Karte und mit Gegenständen, Waffen und klassischem Gameplay aus den frühen Jahren von Fortnite. Ideal für Spieler, die die Änderungen in den neueren Staffeln nicht mögen. Man kann wählen, ob man mit oder ohne Bauwerk spielt.

: Das ursprüngliche Erlebnis wurde wiederbelebt. Dieser Modus ist im Grunde Battle Royale, allerdings mit der Kapitel-1-Karte und mit Gegenständen, Waffen und klassischem Gameplay aus den frühen Jahren von Fortnite. Ideal für Spieler, die die Änderungen in den neueren Staffeln nicht mögen. Man kann wählen, ob man mit oder ohne Bauwerk spielt.

Blitz: Die ultimativen schnellen Matches. In diesem Modus treten 32 Spieler auf einer sehr kleinen Karte gegeneinander an, wobei der Sturm sie häufig weiter schrumpft. Das durchschnittliche Match dauert weniger als 5 Minuten und das Gebäude ist deaktiviert. Außerdem beginnt jedes Match mit einer anderen Waffe, und das Überleben und Besiegen von Gegnern bringt bestimmte Belohnungen für dein Arsenal.

Die ultimativen schnellen Matches. In diesem Modus treten 32 Spieler auf einer sehr kleinen Karte gegeneinander an, wobei der Sturm sie häufig weiter schrumpft. Das durchschnittliche Match dauert weniger als 5 Minuten und das Gebäude ist deaktiviert. Außerdem beginnt jedes Match mit einer anderen Waffe, und das Überleben und Besiegen von Gegnern bringt bestimmte Belohnungen für dein Arsenal.

Ballistik: Ein 5-gegen-5-Ego-Modus, ähnlich wie Counter-Strike und Valorant, aber mit einigen der charakteristischen Elemente von Fortnite. Dieser Modus ist bis zum 16. April verfügbar.

Ein 5-gegen-5-Ego-Modus, ähnlich wie Counter-Strike und Valorant, aber mit einigen der charakteristischen Elemente von Fortnite. Dieser Modus ist bis zum 16. April verfügbar.

Fortnite Fest: Deine Lieblingslieder und dein Lieblingsinstrument. Kurz gesagt, man könnte es einen "Guitar Hero" innerhalb von Fortnite nennen (tatsächlich sind die Entwickler die Schöpfer von Guitar Hero und Rock Band). Wählen Sie ein Instrument (Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Bass oder Gesang) und genießen Sie die große Auswahl an Songs in diesem Modus, mit Hits von gestern und heute, während Sie ein Rhythmusspiel meistern, bei dem Sie die richtigen Tasten drücken müssen, sobald sie auf dem Bildschirm erscheinen.

Deine Lieblingslieder und dein Lieblingsinstrument. Kurz gesagt, man könnte es einen "Guitar Hero" innerhalb von Fortnite nennen (tatsächlich sind die Entwickler die Schöpfer von Guitar Hero und Rock Band). Wählen Sie ein Instrument (Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Bass oder Gesang) und genießen Sie die große Auswahl an Songs in diesem Modus, mit Hits von gestern und heute, während Sie ein Rhythmusspiel meistern, bei dem Sie die richtigen Tasten drücken müssen, sobald sie auf dem Bildschirm erscheinen. Werbung: LEGO Odyssey: Ein PVE-Modus, in dem dein Charakter in LEGO-Form eine riesige Karte erkundet, Missionen erhält und eine bestimmte Geschichte durchläuft. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es eine Zusammenarbeit mit LEGO Ninjago, die eine Geschichte, Missionen, Fähigkeiten und Gegenstände bietet, die von der Welt von Ninjago inspiriert sind.

Ein PVE-Modus, in dem dein Charakter in LEGO-Form eine riesige Karte erkundet, Missionen erhält und eine bestimmte Geschichte durchläuft. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es eine Zusammenarbeit mit LEGO Ninjago, die eine Geschichte, Missionen, Fähigkeiten und Gegenstände bietet, die von der Welt von Ninjago inspiriert sind.

LEGO-Steine-Leben: Ein Lebenssimulator, in dem du dein eigenes Haus bauen, unzählige Nebenquests erledigen kannst, während du eine geschäftige Stadt erkundest, und allerlei LEGO-Gegenstände sammeln kannst, um dein Zuhause zu dekorieren. Du kannst auch mit anderen Spielern interagieren, Fahrzeuge fahren, Katzen betreuen, in einer Fast-Food-Kette arbeiten... Dein zweites Leben, in der LEGO-Welt.

Ein Lebenssimulator, in dem du dein eigenes Haus bauen, unzählige Nebenquests erledigen kannst, während du eine geschäftige Stadt erkundest, und allerlei LEGO-Gegenstände sammeln kannst, um dein Zuhause zu dekorieren. Du kannst auch mit anderen Spielern interagieren, Fahrzeuge fahren, Katzen betreuen, in einer Fast-Food-Kette arbeiten... Dein zweites Leben, in der LEGO-Welt.

Raketenrennen: Ein Rennmodus, der von den Entwicklern von Rocket League entwickelt wurde. Du kannst gegen andere Spieler antreten, in der globalen Bestenliste aufsteigen oder dich im Zeitfahrmodus herausfordern. Dieser Modus ist bis Oktober 2026 verfügbar.

Ein Rennmodus, der von den Entwicklern von Rocket League entwickelt wurde. Du kannst gegen andere Spieler antreten, in der globalen Bestenliste aufsteigen oder dich im Zeitfahrmodus herausfordern. Dieser Modus ist bis Oktober 2026 verfügbar.

Kreativ: Der Modus, in dem du deine Fantasie freien Lauf lassen kannst, indem du Karten erstellst, die andere Spieler dann spielen können, oder in dem du die Kreationen anderer Spieler erkunden kannst.

Der Modus, in dem du deine Fantasie freien Lauf lassen kannst, indem du Karten erstellst, die andere Spieler dann spielen können, oder in dem du die Kreationen anderer Spieler erkunden kannst.

Party Royale: Ein entspannter Modus, in dem du die Karte in Ruhe erkunden, deine Fallfähigkeiten üben und tun kannst, was du willst, ohne dass andere Spieler dich ausschalten können. Du kannst auch mit Freunden spielen, wenn du möchtest!



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Ist es kostenlos?

Ja, alle Fortnite Spielmodi sind kostenlos und es gibt immer kostenlose Belohnungen, auch wenn diese etwas begrenzt sind. Wenn du einen Battle Pass kaufst, kannst du mehr Belohnungen und mehr V-Bucks (die Ingame-Währung) erhalten, ebenso wie Emotes und andere dekorative Gegenstände für Waffen, Ladebildschirme und sogar Skins. Es ist möglich, kostenlos V-Bucks zu verdienen, ohne den Battle Pass zu kaufen, aber nur etwa 200 V-Bucks pro Monat. Obwohl es viel Durchhaltevermögen erfordert, kann jeder Spieler nach mehreren Monaten ohne Kauf Skins und Battle Passes kaufen.

Bauen oder nicht bauen

Wir kommen nun zu Tipps, die sich stärker auf die Spielmodi von Fortnite konzentrieren. Dieses Battle Royale zeichnet sich durch die Fähigkeit zum Bauen aus, sei es durch Mauern, Rampen oder sogar Fallen. Es ist eine sehr einfache Mechanik: Mit unserer Spitzhacke zerstören wir Bäume, Häuser, Kisten... alles, was wir sehen, und erhalten Materialien, mit denen wir dann bauen können. Und was, wenn ich das Bauen nicht mag? Fortnite hat an dich gedacht und den 'Zero Build'-Modus erschaffen, der die Option zum Bauen entfernt und das Spiel in ein reines, unverfälschtes Battle Royale verwandelt.

Ich mag das Bauen nicht und die Zero Build-Modi sind meine Favoriten, aber es stimmt, dass unser Rat ist, es auszuprobieren, zu experimentieren und zu sehen, ob es ein Modus ist, der zu dir passt. Du kannst immer die Zero Build-Modi meistern und dann die Modi mit Bauoptionen ausprobieren. Der Schlüssel ist, den Spielmodus zu finden, mit dem du dich am wohlsten fühlst.

Du wirst oft sterben

Lass dich nicht vom Sterben frustrieren; es gibt viele Leute, die Fortnite spielen und du wirst immer jemanden finden, der besser ist als du, also verzweifle nicht, wenn du keinen einzigen Victory Royale bekommst. Das Wichtige ist, dass man bei jedem Versuch etwas lernt: wo die Leute am Anfang spawnen, in welchen Bereichen man am wahrscheinlichsten eine Truhe findet... Versuch und Irrtum gehören zum Alltag in Fortnite, und selbst die erfahrensten Spieler können immer etwas Neues lernen.

Tägliche Missionen sind dein bester Freund

Jedes Fortnite Match bringt dir Erfahrungspunkte für den Battle Pass, und selbst wenn du immer gewinnst, wirst du feststellen, dass es einen Punkt gibt, an dem du kaum noch Erfahrung bekommst. Der Schlüssel ist, die Modi zu wechseln; Jeder Modus hat verschiedene tägliche Missionen, die von einfachen Aufgaben wie Laufen oder Öffnen von Truhen bis hin zum Ausschalten von Gegnern mit bestimmten Waffen reichen. Diese Herausforderungen bieten dir täglich eine beträchtliche Menge an Erfahrung und sind einzigartig für jeden Modus. Mit anderen Worten: Battle Royale hat seine eigenen einzigartigen täglichen Herausforderungen, Blitz hat seine eigenen einzigartigen täglichen Herausforderungen, Fortnite Festival... Dank der täglichen Herausforderungen sammelt man eher mehr Erfahrung aus drei Matches in verschiedenen Modi, ohne zu gewinnen, als wenn man drei Matches im selben Modus gewinnt.

Finde deine Lieblingswaffen

Obwohl einige Waffen mehr Schaden verursachen als andere, ist auch deine Fähigkeit wichtig. Ich spiele immer gerne mit einer Schrotflinte und einer Maschinenpistole, auf mittlere und kurze Distanzen. Einige Spieler bevorzugen jedoch Scharfschützengewehre oder Nahkampfwaffen. Probier von allem ein bisschen aus und bleib bei dem, was dir am besten gefällt.

Halte immer Heilgegenstände griffbereit

Erste-Hilfe-Sets und Schildtränke sind fast wichtiger als Waffen. Du solltest immer mindestens ein paar Heilgegenstände im Inventar haben. Ich spiele immer mit zwei Waffen und den drei zusätzlichen Inventarplätzen, die für nützliche und heilende Gegenstände reserviert sind.

Erkunden zahlt sich immer aus

Truhen können überall erscheinen; überall sind Munitionspakete versteckt, Waffenautomaten und Heilgegenstände... Es lohnt sich, das Gebiet, in dem du dich befindest, gründlich zu erkunden, selbst wenn es Anzeichen gibt, dass ein anderer Spieler schon einmal dort war.

Es langsam anzugehen ist eine gute Idee

Wenn du dich duckst oder langsam gehst, fällt es anderen schwerer, dich zu entdecken. Laufen verrät deine Position an nahe Spieler, daher ist es wichtig zu wissen, wann es am besten ist, zu laufen, sich zu ducken oder komplett still zu bleiben.

In Gesellschaft ist es besser

Fortnite kann solo in allen Modi gespielt werden, aber auch im Team. Wenn man mit anderen im Team spielt, lernt man schneller, wird wiederbelebt, wenn man besiegt wurde, oder hat einfach mehr Spaß, wenn man jemanden zum Reden hat. Denk aber daran, anderen gegenüber respektvoll zu sein, besonders wenn du sie nicht kennst. Manchmal gibt es exklusive Missionen für Gruppenspiele, wie zum Beispiel im Valentinstags-Event.

Denk daran, es ist nur ein Spiel

Es ist leicht, wütend oder frustriert zu werden, wenn man immer wieder verliert oder wenn jemand einen unfair besiegt, aber es ist eben ein Spiel. Das Wichtigste ist, Spaß zu haben und Spaß am Spielen zu haben; Wenn es dir schwerfällt, dich zu konzentrieren oder das Erlebnis auf eine bestimmte Weise zu genießen, schau dir einige der anderen Spielmodi an. Du wirst sicher den richtigen für dich finden!

Wir hoffen, Sie fanden diesen Leitfaden hilfreich. Denken Sie daran, dass Sie hier bei Gamereactor über die neuesten Nachrichten zu Fortnite und der Welt der Videospiele auf dem Laufenden bleiben können.