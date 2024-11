Fort Solis hat 100.000 Exemplare verkauft

HQ

Es wurde bekannt gegeben, dass der Abenteuerthriller von Fallen Leaf Studio, Fort Solis nach seinem Debüt im August 2023 nun den Meilenstein von 100.000 verkauften Exemplaren erreicht hat. Der Erfolg wurde in den sozialen Medien und über einen Steam-Blogbeitrag bestätigt, in dem der Entwickler erklärt:

"Als wir mit der Arbeit an Fort Solis begannen, konnten wir nur davon träumen, Spieler wie euch auf der ganzen Welt zu erreichen. Jetzt, wo wir 100.000 verkaufte Exemplare erreicht haben, sind wir motivierter denn je, die Grenzen des Geschichtenerzählens und des Weltenbaus weiter zu erweitern."

Fort Solis enthielt Roger Clark und Troy Baker von Red Dead Redemption 2 in der Sprecher- und Performance-Besetzung und wurde am Unreal Engine 5 erstellt. Die Entwickler haben diesen Meilenstein zum Anlass genommen, um auch ein paar andere Dinge in Bezug auf das Spiel zu bestätigen, einschließlich der Tatsache, dass sie "an aufregenden neuen Updates arbeiten, um das Spiel noch besser zu machen!" Welche das sind, ist uns noch nicht gesagt, aber es scheint darauf hinzudeuten, dass das Spiel gut genug abgeschnitten hat, damit das Studio weiter florieren und den Publisher Dear Villagers besänftigen kann.