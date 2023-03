Forspoken's In Tanta We Trust DLC erhält Veröffentlichungstermin im Mai

HQ

Square Enix hat viel Zeit und Geld in Forspoken gesteckt, in der Hoffnung, es zum nächsten riesigen Franchise des Publishers zu machen, aber technische Probleme und Magnus ist bei weitem nicht der einzige, der denkt, dass es ohne diese Probleme bestenfalls gut wäre, sind nur zwei der Gründe, warum die Verkäufe glanzlos waren und viele das Spiel anscheinend bereits vergessen haben. Das bedeutet nicht, dass der japanische Verlag sein Versprechen über zukünftige Inhalte brechen will.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass die Erweiterung "In Tanta We Trust" von Forspoken am 26. Mai (23. Mai, wenn Sie die Digital Deluxe Edition besitzen) starten wird. Dies ist ein Prequel, das 25 Jahre vor dem Hauptspiel stattfindet, indem Frey in die legendäre Schlacht namens Säuberung des Rheddig zurückversetzt wird. Das bedeutet nicht, dass wir nur gegen die gleichen alten Feinde kämpfen werden, denn diese Erweiterung enthält mehr Geschichte, neue magische Fähigkeiten und "verfeinerte magisch-verbesserte Parkour-Fähigkeiten", während wir mit Tanta Cinta reisen.

Klingt das nach genug, um Sie zurück zu Forspoken zu bringen oder Ihre Zeit mit Forspoken zu verlängern?