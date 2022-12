Forspoken liefert seine Magie, hält sich aber anderswo nicht ganz

HQ

Wir haben Luminous Productions' Debüt Forspoken ziemlich ausführlich verfolgt und darüber berichtet. Im Laufe des Jahres, nach der ersten Verzögerung und dann der zweiten, haben wir ein paar Vorschauen produziert und hatten Gelegenheit, mit dem Entwicklungsteam zu sprechen, um mehr über dieses erwartete Projekt zu erfahren. Jetzt, da wir uns etwa einen Monat vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels für PC und PlayStation 5 befinden, hatte ich die Gelegenheit, das Spiel ein letztes Mal auszuprobieren, als Teil eines ziemlich umfangreichen Vorschau-Events, bei dem ich die Chance hatte, vier der ersten fünf Kapitel des Spiels zu spielen.

Mit diesem ziemlich aufschlussreichen Blick im Hinterkopf konnte ich einen ziemlich guten Überblick darüber bekommen, wie die Geschichte entwirrt und angeboten wird, und konnte auch den Kampf und die Bewegung wirklich durch den Klingelton bringen, hauptsächlich während ich einen Haufen Athia erkundete und Nebenquests abschloss (die als Umwege gelten).

Beginnend mit der Erzählung und der Handlung war dies ein kleiner Hit und Miss für mich. Auf der einen Seite ist die weitläufige Fantasy-Geschichte vollgepackt mit genug Wendungen und interessanten Entwicklungen, dass sie fesselnd sein kann, aber auf der anderen Seite erzählt sie ihre Geschichte auf eine ziemlich deprimierende Weise, mit Tonnen von Zwischensequenzen und nicht überspringbaren Momenten, die weder viel Gravitas haben noch viel tun, um den Spieler anzuziehen. Der wirklich seltsame Teil ist, dass dies nicht immer typische Dialogsequenzen zwischen der Protagonistin Frey und den verschiedenen NPCs sind, die sie trifft, oft sind diese Momente nur Übergänge, um den nächsten Teil des Gameplays einzurichten, zum Beispiel warten zu müssen, bis sich ein Feind während unglaublich langweiliger und flacher Stealth-Sequenzen bewegt. anstatt die Möglichkeit zu haben, den Moment auf Ihre eigene Weise anzugehen. Zum Glück scheint Stealth kein großer Teil des Gameplays zu sein, zumindest von dem, was ich gespielt habe.

Während die Erzählung ein wichtiger Teil ist, ist es klar, dass die wahre Attraktion von Forspoken das magische Gameplay ist: der Zauberkampf und der flüssige Parkour. Und obwohl es ein bisschen janky sein kann, macht dies im Allgemeinen viel Spaß und wird so gehandhabt, dass der Spieler viele Optionen hat und sich gleichzeitig unglaublich cool anfühlt. Zwischen dem Springen und Schleudern von Frey durch die offene Welt von Athia, dem Absperren von Felswänden und dem Katapultieren von Felsvorsprüngen, bis hin zur Kombination der 100 Zaubertypen gegen die breite Liste feindlicher Gegnertypen, wobei die beiden kombiniert werden, um sich wie ein athletischer Doctor Strange zu fühlen. Es ist eine sehr einzigartige und interessante Prämisse. Dies alles setzt voraus, dass Sie im 60fps-Leistungsmodus (auf PS5) spielen, da sich das Gameplay jedoch bei der Bevorzugung von Auflösung und Grafik mit den beiden anderen Modi sehr träge anfühlt und viel von seiner Brillanz verliert.

Das Zaubern wird auch so gehandhabt, dass Sie leicht zwischen einer breiten Palette von Zaubersprüchen wechseln können, wann immer Sie möchten, indem Sie zwei einzigartige Schnellauswahlräder verwenden, von denen eines an den unterstützenderen Magiestil und das andere für die offensiven Zauber gebunden ist. Sie können von schnellem Feuer, im Allgemeinen schwächeren Schüssen, zu schwereren langsameren Zaubersprüchen mit Freys rechter Hand wechseln, während Sie zwischen einem bindenden Zauber, einem Blutegelzauber, einem Rückschlag und mehr mit Freys linker Hand wechseln. Es ist ein sehr intuitives System, wobei dies ein ähnlicher Fall mit den Fortschrittselementen ist.

Es ist klar, dass Luminous Productions große Anstrengungen unternommen hat, um die Upgrade- und Crafting-Suite zu rationalisieren, sowohl wenn es um die Verbesserung von Zaubersprüchen als auch um Freys Ausrüstung geht. Du kannst Punkte für magische Upgrades verwenden, die du erhältst, indem du Feinde um Athia besiegst und über glühende Manapools auf der ganzen Welt gehst, die verwendet werden können, um neue Zauber freizuschalten und bestehende zu verbessern, während du kurze Herausforderungen annimmst, um Zauber weiter zu verbessern - zum Beispiel den Flow-Parkour zu verwenden, um Angriffen im Kampf auszuweichen, um die Ausdauer weniger zu belasten. Was das Herstellen und Verbessern von Freys Ausrüstung betrifft, so ist es so einfach wie das Sammeln von Ressourcen, die von Feinden fallen gelassen oder um Athia herum gefunden wurden, und sie dann zu Handwerksbänken zu bringen, um einfach bessere Gegenstände zu erwerben. Es ist sehr einfach und leicht in den Griff zu bekommen.

Der Kampf wird auch durch die breite Liste von Feinden verbessert, denen Frey im Laufe der Geschichte begegnet. Es gibt verdrehte Versionen von Wildtieren, seien es Bären oder große dachsähnliche Feinde, alle zu zombifizierten Menschen und sogar magischen Kreaturen, von denen man denken würde, dass sie direkt aus einem Fantasy-Roman stammen. Fügen Sie diesen unzähligen Bossen hinzu, die entweder in die Erzählung eingebrannt sind oder um Athia herum getroffen werden, die alle einzigartige Mechaniken und Angriffe mitbringen, die es zu überwinden und anzugehen gilt, und Sie erhalten ein Spiel, in dem es wirklich viele Optionen gibt, Ihre Fähigkeiten zur Schau zu stellen und sich selbst herauszufordern.

Ich habe Athia schon oft angesprochen, und während Sie zweifellos die Welt mit den Leckerbissen zusammengefügt haben, über die ich bereits gesprochen habe, lassen Sie mich hinzufügen, dass dies eine sehr, sehr große offene Welt zu sein scheint. Da Frey der Hauptweg ist, um es zu durchqueren (Bar schnell zu bestimmten Orten, die Sie bereits besucht haben), wird es anscheinend ziemlich lange dauern, um von einer Seite der Welt zur anderen zu gelangen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, dies tatsächlich zu testen und zu timen, aber von der Hauptstadt zu einer Festung zu gelangen, die von Tanta Silas (einem der ersten großen Bosse) gehalten wird, dauert gut 15 Minuten, wenn Sie Luftlinie reisen und Umwege und Sammlerstücke und dergleichen ignorieren. Größer ist jedoch nicht immer besser, und ein Großteil von Athia scheint leerer Raum zu sein, der mit auffälligen geografischen Formationen gestaltet ist, um ihn interessant zu halten, wobei ein kleinerer Teil tatsächlich Orten und Sehenswürdigkeiten zugewiesen wird, wo Sie Festungen finden können, um Herausforderungen, verlassene Dörfer und Städte zu meistern, Türme, in denen Sie die Umgebung erkunden können, labyrinthische Seitenebenen, in denen normalerweise ein ziemlich anspruchsvoller Gegner untergebracht ist, und vieles mehr. Es ist nicht gerade die fesselndste offene Welt, aber die Flow-Parkour-Traversal-Techniken und die Kampfsituationen, auf die man stoßen kann, halten die Dinge interessant, zumindest für die fünf Stunden Gameplay, die ich erleben durfte.

Während es ein Pre-Release-Build war, den ich testen konnte, denke ich, dass es auch erwähnenswert ist, dass Forspoken nicht oft als besonders visuell auffälliges Spiel erscheint. Sicher, wenn man draußen im offenen Athia ist, hat die Welt viel zu bieten und zu bewundern, aber wenn man sich in der Hauptstadt befindet (was sich für die Menschen wirklich leicht anfühlt) und sich in Gesprächen mit Freys Verbündeten und anderen NPCs wiederfindet, lässt die Grafik ein wenig zu wünschen übrig. Es ist definitiv nicht der stärkste Punkt des Spiels.

Aber im Allgemeinen scheint Forspoken genug einzigartige und interessante Funktionen zu haben, dass es in der Lage sein sollte, zu unterhalten. Die Kampf- und Parkour-Suite macht so viel Spaß und hat genug Tiefe, um die Bereiche auszugleichen, in denen Forspoken fehlt, und da dies der Fall ist, gibt es definitiv ein paar Gründe, das erste Projekt von Luminous Production weiter zu erwarten. Aber wird Forspoken Sie umhauen? Wird es eine neue Messlatte dafür setzen, was ein Actionspiel sein kann? Nach dem, was ich gesehen habe, würde ich das nicht sagen.