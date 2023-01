Forspoken erhält vor der Veröffentlichung einen neuen Cinematic-Trailer

HQ

Normalerweise würde man erwarten, einen filmischen Trailer lange vor der Veröffentlichung eines Spiels zu sehen, aber Forspoken hat seinen wahrscheinlich letzten Trailer vor der Veröffentlichung eines ohne Gameplay gemacht, was es wahrscheinlich erscheinen lässt, dass dies mehr ein TV-Spot als alles andere ist.

In diesem neuen Trailer, der nur etwa eine Minute läuft, sehen wir das Doppelleben unserer Protagonistin Frey, wie sie durch die Straßen von New York und die Wälder von Athia läuft, der Welt, in die sie transportiert wird.

Athia ist der Ort, an dem die meisten unserer Aktionen stattfinden. Es ist schließlich die Welt, in der Frey magische Kräfte hat. Wir sehen, wie Frey vor einigen Wölfen davonläuft, bevor sie es mit einem geflügelten Feind aufnimmt und durch die offene Landschaft vor ihr stürmt.

Dann, in typischer Videospiel-Trailer-Manier, findet sie sich einem großen, einschüchternden Feind gegenüber, aber bevor wir irgendeine Aktion sehen, schneiden wir auf einen Titelbildschirm und ein Veröffentlichungsdatum.

Hat dich das für Forspoken gehypt? Lasst es uns wissen und haltet Ausschau nach mehr, wenn das Spiel am 14. Januar erscheint.