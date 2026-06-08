Forscher verwandeln 5.000 Jahre alte Mumie in Sauerteigbrot

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Erinnerst du dich an Ötzi, den Eismann? Die 5.000 Jahre alte Mumie, die Forschern einen einzigartigen Einblick in das Leben während des Kupferzeitalters gegeben hat, nun aber auch zu etwas viel Unerwarteterem beigetragen hat. Ötzi wurde inzwischen tatsächlich zu Sauerteigbrot verarbeitet.

Dank Forschern, die Hefestämme auf Ötzis Körper identifizierten und kultiviert haben, konnten sie Brot backen, das laut ihnen auf eine Weise aufgegangen ist, die dem heutigen Handel sehr ähnlich ist.

Der Mikrobiologe Mohamed Sarhan erklärt, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis die antiken Hefestämme tatsächlich funktionieren, erwähnt aber auch, dass dies nur das erste von vielen bevorstehenden (und spannenden) Projekten ist, die darauf abzielen, verschiedene Anwendungen für uralte Mikroorganismen zu erforschen.