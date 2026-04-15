Forscher schlagen die "Rewilding" der europäischen Grenzgebiete als natürliche Verteidigungsstrategie vor

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Eine Forschergruppe hat ein Konzept namens "defensives Rewilding" vorgeschlagen, das besagt, dass die Wiederherstellung natürlicher Landschaften in Europas Grenzregionen als kostengünstige Verteidigungsschicht gegen potenzielle militärische Eingriffe dienen könnte.

Die Idee, veröffentlicht im RUSI Journal und von Defense News erwähnt, argumentiert, dass die Wiederherstellung von Wäldern, Feuchtgebieten und Torfmooren entlang strategischer Grenzgebiete die Bewegung von gepanzerten Fahrzeugen und militärischer Logistik erheblich behindern könnte.

Die Studie legt nahe, dass in Regionen wie Osteuropa, einschließlich Gebieten nahe den Grenzen zu Estland, Polen und Finnland, geländebasierte Verteidigung die traditionelle militärische Infrastruktur ergänzen und gleichzeitig Umweltziele voranbringen könnte.

Forscher argumentieren, dass insbesondere Feuchtgebiete und Torfgebiete weiche Bodenbedingungen schaffen könnten, die die schwere militärische Mobilität einschränken, während bewaldete Gebiete die Sicht stören und die Wirksamkeit moderner Zielsysteme verringern könnten.

Sie heben auch historische Präzedenzfälle hervor und weisen darauf hin, dass natürliches Gelände wiederholt die Ergebnisse auf dem Schlachtfeld geprägt hat, auch in großen Konflikten des 20. Jahrhunderts.

Obwohl der Vorschlag in Verteidigungs- und Umweltkreisen Interesse geweckt hat, bleibt er theoretisch und würde erhebliche politische Koordination und Investitionen erfordern, um in großem Umfang umgesetzt zu werden. Dennoch sehr interessant, wenn Sie genauer hinschauen möchten: Hier.