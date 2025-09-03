Forsaken 64 wird diese Woche zu Switch Online + Erweiterungspack hinzugefügt

HQ

Wir loben Nintendo oft für ihr rasantes Tempo bei der Veröffentlichung neuer Musik in ihrer Nintendo Music App. Auf der anderen Seite haben wir selten Grund, von der Geschwindigkeit der neuen Nintendo 64 und Gamecube Spiele auf dem Switch Online + Expansion Pack Abonnementdienst so begeistert zu sein.

Zumindest wissen wir jetzt, dass eine Nintendo 64 -Ergänzung in Form von Forsaken 64 von 1998 auf dem Weg ist. Es wurde von Probe Entertainment entwickelt, das später seinen Namen in Acclaim Studios London änderte. Wir vermuten, dass viele von euch mit dem Titel nicht vertraut sind, aber wie der Name schon sagt, handelt es sich um die Nintendo 64 -Version von Forsaken, einem von Descent inspirierten Titel, in dem du ein schwebendes Fahrzeug mit voller dreidimensionaler Bewegungsfreiheit steuerst.

Unter dieser Prämisse musst du dir deinen Weg durch labyrinthartige Levels bahnen, die mit Fallen, Feinden und Bonusgegenständen gefüllt sind. Es gibt sowohl Einzel- als auch Mehrspieler-Modi, und Forsaken 64 wurde oft als einer der grafisch beeindruckendsten Titel für die Konsole angesehen.

Schaut euch unten einen kurzen Trailer an, und ab morgen könnt ihr ihn herunterladen und spielen, wenn ihr ein Switch Online + Expansion Pack -Abonnent seid.