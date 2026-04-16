Formula Legends enthüllt eine neue Erweiterung zu Formula E: Electric Evolution

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Formula Legends wird elektrisch mit seiner brandneuen Formula E: Electic Evolution-Erweiterung, die Ende des Monats für Konsolen und PC erscheint. Es wird neue Strecken, Teams, Fahrer, Hersteller und mehr aus der ABB FIA Formula E Weltmeisterschaft auf den von 3DClouds entwickelten Simcade-Rennwagen bringen.

Electric Evolution umfasst außerdem EVO-Rennwagen für GEN1, GEN2 und GEN3 sowie die Ergänzung von Angriffsmodus, Boxen-Boost und mehr. Es umfasst nicht jede Formel E-Strecke, bringt aber die ikonischsten Orte zum Leben, darunter Berlin, Tokio, London, São Paulo, Miami und die realen Strecken in Shanghai. Es erscheint am 30. April für PC-, Xbox- und PlayStation-Plattformen, eine Nintendo-Version erscheint zu einem späteren Zeitpunkt und kostet £7,99 GBP/€7,99 EUR.

Francesco Bruschi, CEO von 3DClouds, sagte in einer Pressemitteilung Folgendes: "Eine so prestigeträchtige und unterhaltsame Serie wie die ABB FIA Formula E World Championship in unserem Rennspiel zu haben Formula Legends ist wirklich außergewöhnlich. Die Formel E war ein fantastischer Partner für uns, und die Einbindung von Fahrern, Teams, Strecken, Autos, Branding aus dieser Serie und sogar dem ikonischen Thema war von Anfang bis Ende eine Freude. Wir hoffen, dass die Spieler unsere Bemühungen genießen werden, diese einzigartige Motorsportserie in unserem Spiel zum Leben zu erwecken."

Sanjay Shivaram, Leiter für Markenlizenzierung und Einzelhandel bei Formula E, ergänzte: "Wir freuen uns unglaublich, in die FormelFormula Legends einzusteigen, wobei der Fokus auf die Weiterentwicklung des Motorsports es zu einem perfekten Zuhause für die Formel E macht. Indem die Fans die GEN1- GEN3EVO Rennwagen in diese stilisierte Welt bringen, können sie die Zukunft des Rennsports erleben. Wir sind besonders begeistert von den "niedlichen" Fahrzeugen und dem Rennstil, der einzigartig in unserem Spieleangebot ist. 3D Clouds hat großartige Arbeit geleistet, unsere Autos an ihr Universum anzupassen, und Formula E freut sich sehr, sich dieser Reise anzuschließen."

Schaut euch unten einen Vorgeschmack auf das DLC im Trailer an: