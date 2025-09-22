HQ

Formula Legends wird von seinen Entwicklern, dem italienischen Studio 3D Clouds, als "Sim-Cade-Racer" beschrieben, d.h. als Arcade-Racer mit Simulator-Elementen. Lassen Sie sich also nicht von den niedlichen, deformierten Autos, den riesigen Helmen, die aus ihnen herausragen, und der gemütlichen Grafik täuschen, denn dies ist kein typischer, leicht zugänglicher Arcade-Racer.

Formula Legends scheint eine liebevolle Hommage an den Formel-1-Sport zu sein. Das Herzstück des Spiels ist der Story -Modus, in dem du dich in nicht weniger als 95 Rennen durch die Geschichte der Formel 1 spielen kannst. Alles beginnt im Jahr 1968, als echte Männer, die wie Blaumänner aussahen, in diese rohen Rennwagen stiegen und dabei oft ihr Leben riskierten. Von dort aus geht es hinauf durch die 1970er- und 1980er-Jahre, vorbei an den gefährlichen Monstern der 1990er-Jahre, in die Schumacher-Ära der 2000er-Jahre und bis in die Hybrid-Ära der 2010er-Jahre, bis hin zu den Hightech-Maschinen, die wir heute als Formel-1-Autos kennen.

Man spürt deutlich den Unterschied zwischen den Autos aus den verschiedenen Epochen; Die neuen Rennwagen haben deutlich mehr Grip als die älteren und sind zudem mit Technologien wie WRS (Wind Reduction System) ausgestattet, das aktiviert werden kann, wenn man sich in einer WRS-Zone befindet und maximal eine Sekunde hinter dem vorausfahrenden Auto liegt, was genau dem realen DRS entspricht. Außerdem gibt es in den neuen Autos eine Boost-Funktion, bei der die Energie der Bremsen gesammelt wird und jederzeit als kurzer, aber kraftvoller Boost genutzt werden kann.

Das Gameplay ist eine "Light-Version" des Formel-1-Rennsports, aber mit Simulatorelementen aus dem realen Sport, wie Reifenverschleiß, Kraftstoffverbrauch, wechselndes Wetter, Strafen für Kurvenschnitte und die bereits erwähnte WRS-Technologie. Es gibt auch Boxenstopps, um die man sich kümmern muss, bei denen man über ein kleines Minispiel die Reifen seines Autos wechseln, Schäden reparieren und tanken muss (in den Tagen, als das Tanken noch erlaubt war).

Allerdings bin ich etwas verwirrt darüber, wie die Simulatorelemente implementiert sind. Einige von ihnen sind sehr auffällig, andere sind fast nicht wahrnehmbar und einige liegen irgendwo dazwischen. Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele geben: Wenn Sie illegal eine Ecke abschneiden, erhalten Sie sofort eine Verwarnung, und wenn Sie drei dieser Verwarnungen kumulieren, erhalten Sie anschließend eine Zeitstrafe von einer Sekunde für jeden weiteren Verstoß. Hier wird die Regel strikt durchgesetzt, genau wie im echten Leben. Du merkst es, und es beeinflusst, wie du spielst.

Dann gibt es das Gegenteil. Es geht um die Wahl des Reifens, und hier habe ich festgestellt, dass es nicht immer eine große Rolle spielte, auf welchen Reifen ich fuhr. Ein Beispiel: Ich hatte gerade die Reifen an meinem Auto gewechselt und leider fing es schon in der nächsten Runde an zu regnen. Ich habe die Chance ergriffen und mich entschieden, bis zur Ziellinie auf Trockenreifen zu fahren, und jeder, der die Formel 1 gesehen hat, weiß, dass Trockenwetterreifen an einem Formel-1-Auto auf nasser Straße ein absolutes No-Go sind. Ich konnte aber trotzdem lange, schnelle Kurven mit hohem Speed fahren, und erst am Ende, als meine Trockenreifen abgenutzt waren, wurde ich bestraft. Das Simulator-Element ist hier nicht sehr gut implementiert und hat keinen wirklichen Einfluss darauf, wie man spielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Dinge nicht das gleiche Gewicht haben, da es dem Spiel ein etwas verwirrendes Profil verleiht; Ist es ein Arcade-Rennspiel? Oder ein "Sim-Cade"-Rennfahrer? Es hängt ein bisschen davon ab, welche Teile des Spiels man sich ansieht.

Da Formula Legends keine offiziellen Lizenzen besitzt, können die echten Namen von Strecken, Teams und Fahrern nicht verwendet werden. Das bedeutet, dass das Rennen in Belgien Ardennes GP heißt, aber die Strecke an bestimmten Stellen Spa ähnelt. Das Gleiche gilt für das Rennen in England, das Old Prestige GP genannt wird, wo man Kurven und Streckenkombinationen von Silverstone erkennen kann, und das Rennen in Frankreich, das Riviera Streets GP genannt wird, wo man Teile der Monaco Strecke, wie den Tunnel und die Schikane am Hafen, deutlich erkennen kann.

Die meisten dieser Tracks sind in einer Vintage -Version, einer Classic -Version und einer Modern -Version verfügbar. Die klassischen Strecken sind in der Regel ohne Bordsteine, mit Mittellinien auf der Straße, und sie können auch ein etwas anderes Layout als die moderne Version haben. Außerdem sieht die Umgebung etwas anders aus, da die älteren Strecken nicht die gleichen großen Zuschauertribünen haben wie die moderne Version. Alle Strecken des Spiels sind von echten Strecken inspiriert, und es macht tatsächlich Spaß, die bekannten Rennstrecken auf diese Weise interpretiert zu sehen.

Wenn es um Teams und Fahrer geht, wird es geradezu amüsant. Natürlich können auch hier die offiziellen Namen nicht verwendet werden, so heißen die verschiedenen Teams unter anderem McLaden (McLaren ), Sobber (Sauber ), Pentault (Renault ) und Merkseds (Mercedes ). Richtig Spaß macht es mit den Treibern, wobei Batteri Voltas (Valtteri Bottas ) mein klarer Favorit ist. Aber auch Luis Hammerton (Lewis Hamilton ), Mike Shoemaker (Michael Schumacher ), Felist Masso (Felipe Massa ) und Nik Makkinen (Mika Häkkinen ) sind auf jeden Fall erwähnenswert.

Formula Legends ist ein charmantes Spiel, das man sich ansehen kann. Ich habe erwähnt, dass die Strecken Neuinterpretationen der echten Strecken sind, die Autos sind deformiert, ähneln aber immer noch Formel-1-Autos, und das Ganze hat einen gemütlichen Cartoon-Look. Es gibt jedoch ein seltsames technisches Phänomen, das von Zeit zu Zeit auftritt, bei dem die Karten in der Umgebung nicht korrekt angezeigt werden, wodurch sie sehr körnig und unübersichtlich werden. Es hat keinen Einfluss auf das Gameplay, aber es ist etwas, das man bemerkt.

Formula Legends basiert auf einer ziemlich guten Idee: ein Arcade-Spiel mit ein wenig Formel-1-DNA zu schaffen, das dem Gameplay hinzugefügt wird, so dass es nicht nur Mario Kart mit Formel-1-Autos ist. Schade ist allerdings, dass die Simulator-Elemente so ungleichmäßig umgesetzt sind und die Rennen manchmal etwas unausgewogen wirken können, da es manchmal unglaublich schwer ist, mitzuhalten, während man im nächsten Rennen locker mit einer Runde Vorsprung gewinnt.

Formula Legends ist ein charmantes kleines Rennspiel, und wir hoffen, dass 3D Clouds das Spiel nach der Veröffentlichung ein wenig ausbalancieren wird, denn wenn diese Dinge zusammenpassen, haben wir hier einen ziemlich kompetenten und ziemlich herausfordernden kleinen Arcade-Racer in unseren Händen.