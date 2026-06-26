Formel 1: Zeiten des Österreichischen GP für Qualifikation und Grand Prix und wie man zuschaut

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Die Formel-1-Meisterschaft geht an diesem Wochenende im Red Bull Ring in Spielberg zum Großen Preis von Österreich weiter, der siebte Stopp, der zeigt, ob Antonelli wieder auf Kurs kommt, um seine Dominanz in der Formel 1 auszubauen, ob Russell oder Hamilton es schaffen, in der Tabelle höher aufzusteigen oder ob McLarens "experimentelle" Heckflügel Norris und Piastri endlich zu Siegen verhelfen.

Der Große Preis von Österreich hat kein Sprintrennen, daher werden die entscheidenden Momente das Qualifying am Samstag, den 27. Juni um 14:00 CEST, 13:00 BST und der Grand Prix um 13:00 MES, 12:00 BST sein. Dies ist der vollständige Zeitplan des Großen Preises von Österreich:

Freitag, 26. Juni



Freies Training 1: 13:30 MESZ / 12:30 BST



Freies Training 2: 17:00 CEST / 16:00 BST



Samstag, 27. Juni



Freies Training 3: 12:30 MESZ / 11:30 BST



Qualifikation: 16:00 MEST / 15:00 BST



Sonntag, 28. Juni

Grand Prix: 15:00 CEST / 14:00 BST

Wie man MotoGP live in Europa sieht:

Man kann die Formel 1 live in Sky Sports im Vereinigten Königreich und in Irland, DAZN in Spanien und Canal+ in Frankreich sehen.



Österreich: Sky, Servus TV, ORG



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: RTL



Zypern: OmegaTV



Tschechien: Nova



Dänemark: TV3, Viaplay



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, RTL



Griechenland: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italien: Himmel



Niederlande: Viaplay



Norwegen: V Sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Rumänien: Antena



Spanien: DAZN



Schweden: Viaplay



Türkei: beIN Sports



Ukraine: Setanta Ukraine



Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)

