Formel 1: Zeiten des Österreichischen GP für Qualifikation und Grand Prix und wie man zuschaut
Beim Großen Preis von Österreich gibt es kein Sprintrennen, daher sollten Sie unbedingt das Qualifying am Samstag und das Sonntagsrennen um 15 Uhr CEST und 14 Uhr BST überprüfen.
Die Formel-1-Meisterschaft geht an diesem Wochenende im Red Bull Ring in Spielberg zum Großen Preis von Österreich weiter, der siebte Stopp, der zeigt, ob Antonelli wieder auf Kurs kommt, um seine Dominanz in der Formel 1 auszubauen, ob Russell oder Hamilton es schaffen, in der Tabelle höher aufzusteigen oder ob McLarens "experimentelle" Heckflügel Norris und Piastri endlich zu Siegen verhelfen.
Der Große Preis von Österreich hat kein Sprintrennen, daher werden die entscheidenden Momente das Qualifying am Samstag, den 27. Juni um 14:00 CEST, 13:00 BST und der Grand Prix um 13:00 MES, 12:00 BST sein. Dies ist der vollständige Zeitplan des Großen Preises von Österreich:
Freitag, 26. Juni
- Freies Training 1: 13:30 MESZ / 12:30 BST
- Freies Training 2: 17:00 CEST / 16:00 BST
Samstag, 27. Juni
- Freies Training 3: 12:30 MESZ / 11:30 BST
- Qualifikation: 16:00 MEST / 15:00 BST
Sonntag, 28. Juni
Grand Prix: 15:00 CEST / 14:00 BST
Wie man MotoGP live in Europa sieht:
Man kann die Formel 1 live in Sky Sports im Vereinigten Königreich und in Irland, DAZN in Spanien und Canal+ in Frankreich sehen.
- Österreich: Sky, Servus TV, ORG
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: RTL
- Zypern: OmegaTV
- Tschechien: Nova
- Dänemark: TV3, Viaplay
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, RTL
- Griechenland: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italien: Himmel
- Niederlande: Viaplay
- Norwegen: V Sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Rumänien: Antena
- Spanien: DAZN
- Schweden: Viaplay
- Türkei: beIN Sports
- Ukraine: Setanta Ukraine
- Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)