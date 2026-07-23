Formel-1-Ungarn-GP: Frühere Sieger auf dem Hungaroring und Zeiten an diesem Wochenende

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Die Formel-1-Meisterschaft nähert sich ihrer Sommerpause, aber davor findet an diesem Wochenende der Große Preis von Ungarn statt, der 13. Stopp im Kalender. Nach vier Wochen wird die Saison mit dem Großen Preis der Niederlande am 23. August fortgesetzt, dem ersten der verbleibenden elf Rennen, in einer Saison, die durch den Krieg im Nahen Osten vorzeitig beendet wurde, was zur Absage von zwei Rennen führte.

Letztes Wochenende setzte Andrea Kimi Antonelli ein Statement, als er sein sechstes Rennen gewann und sich als Hauptfavorit für die Meisterschaft in diesem Jahr von Hamilton und Russell entfernte.

Frühere Sieger auf dem Hungaroring

Seit 1986 ausgetragen, ist es eines der bevorzugten Rennen für Hamilton und hat achtmal gewonnen, zuletzt 2020. Letztes Jahr gewann Lando Norris, und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri 2024; Max Verstappen gewann 2022 und 2023, und 2022 war es der einzige Grand-Prix-Sieg von Esteban Ocon.

Formel-1-Ungarn-GP-Zeiten an diesem Wochenende:

So können Sie den Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende verfolgen.

Freitag, 24. Juli



Freies Training 1: 13:30 MESZ, 12:30 BST



Freies Training 2: 17:00 MESZ, 16:00 BST



Samstag, 25. Juli



Freies Training 3: 12:30 CEST, 11:30 BST



Qualifikation: 16:00 CEST, 15:00 BST



Sonntag, 26. Juli



Rennen: 15:00 MESZ, 14:00 BST



Wie man F1 live in Europa sieht:

Werfen Sie einen Blick auf eine Liste der Übertragungen, die an diesem Wochenende den Großen Preis von Ungarn zeigen werden:



Österreich: Sky, Servus TV, ORF



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: RTL



Zypern: OmegaTV



Tschechien: Nova



Dänemark: TV3, Viaplay



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, RTL



Griechenland: ANT1



Ungarn: M4 MTVA



Italien: Himmel



Niederlande: Viaplay



Norwegen: V Sport 1, Viaplay



Polen: Eleven Sports



Portugal: DAZN



Spanien: DAZN



Schweden: Viaplay



Türkei: beIN Sports



Ukraine: Setanta Ukraine



Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)

