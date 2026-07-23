Formel-1-Ungarn-GP: Frühere Sieger auf dem Hungaroring und Zeiten an diesem Wochenende
Das letzte Rennen vor der Augustpause findet an diesem Wochenende statt.
Die Formel-1-Meisterschaft nähert sich ihrer Sommerpause, aber davor findet an diesem Wochenende der Große Preis von Ungarn statt, der 13. Stopp im Kalender. Nach vier Wochen wird die Saison mit dem Großen Preis der Niederlande am 23. August fortgesetzt, dem ersten der verbleibenden elf Rennen, in einer Saison, die durch den Krieg im Nahen Osten vorzeitig beendet wurde, was zur Absage von zwei Rennen führte.
Letztes Wochenende setzte Andrea Kimi Antonelli ein Statement, als er sein sechstes Rennen gewann und sich als Hauptfavorit für die Meisterschaft in diesem Jahr von Hamilton und Russell entfernte.
Frühere Sieger auf dem Hungaroring
Seit 1986 ausgetragen, ist es eines der bevorzugten Rennen für Hamilton und hat achtmal gewonnen, zuletzt 2020. Letztes Jahr gewann Lando Norris, und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri 2024; Max Verstappen gewann 2022 und 2023, und 2022 war es der einzige Grand-Prix-Sieg von Esteban Ocon.
Formel-1-Ungarn-GP-Zeiten an diesem Wochenende:
So können Sie den Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende verfolgen.
Freitag, 24. Juli
- Freies Training 1: 13:30 MESZ, 12:30 BST
- Freies Training 2: 17:00 MESZ, 16:00 BST
Samstag, 25. Juli
- Freies Training 3: 12:30 CEST, 11:30 BST
- Qualifikation: 16:00 CEST, 15:00 BST
Sonntag, 26. Juli
- Rennen: 15:00 MESZ, 14:00 BST
Wie man F1 live in Europa sieht:
Werfen Sie einen Blick auf eine Liste der Übertragungen, die an diesem Wochenende den Großen Preis von Ungarn zeigen werden:
- Österreich: Sky, Servus TV, ORF
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Kosovo, Montenegro): Arena Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: RTL
- Zypern: OmegaTV
- Tschechien: Nova
- Dänemark: TV3, Viaplay
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, RTL
- Griechenland: ANT1
- Ungarn: M4 MTVA
- Italien: Himmel
- Niederlande: Viaplay
- Norwegen: V Sport 1, Viaplay
- Polen: Eleven Sports
- Portugal: DAZN
- Spanien: DAZN
- Schweden: Viaplay
- Türkei: beIN Sports
- Ukraine: Setanta Ukraine
- Großbritannien und Irland: Sky Sports, Channel 4 (Highlights)