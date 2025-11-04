Formel-1-Team Williams kündigt neuen Namen und neues Logo für die Saison 2026 an, "inspiriert von unserer Vergangenheit, zuversichtlich für unsere Zukunft"

HQ

Williams Racing, ein historisches Formel-1-Team, das 1977 von Frank Williams gegründet wurde, wird in der nächsten Saison ein neues Markenimage vorstellen, um das Team wiederzubeleben, das zuletzt 1997 mit Jacques Villeneuve eine Formel-1-Meisterschaft gewonnen hat. Williams Racing wird... Williams F1 Team. Keine große Veränderung, aber eine, die "das glorreiche Erbe des Teams besser mit seiner mutigen und ehrgeizigen Zukunft verbindet", so das Unternehmen, das den Atlassian-Sponsor beibehalten wird (offiziell wird es das Atlassian Williams F1 Team sein).

Ab Januar 2026 wird auch ein neues Logo eingeführt, das das bestehende "W" durch eine "Neuinterpretation des berühmten 'Forward W' von Frank Williams im 21. Jahrhundert" ersetzt.

"Ich bin stolz darauf, dass wir ab dem nächsten Jahr als Atlassian Williams F1 Team bekannt sein und ein Logo auf unserem Auto tragen werden, das von unserem Gründer Sir Frank Williams inspiriert und tief mit unserem jahrzehntelangen Erfolg verbunden ist", würdigte Teamchef James Vowless die 2021 verstorbene Fran Williams.

In der Fahrerbesetzung mit Carlos Sainz (8.) und Alex Albon (11.) wird es keine Veränderungen geben. Das Team wird mit bisher 111 Punkten den fünften Platz in der Teamwertung belegen und damit 39 Punkte Vorsprung auf Racing Bulls erreichen, was bereits mehr ist als in allen vorherigen sieben Saisons zusammen.