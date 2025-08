Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas wurde beim Fahren eines extrem seltenen Alfa Romeo-Hypercars gesehen

HQ

Der finnische Formel-1-Pilot Valtteri Bottas, derzeit Ersatzfahrer bei Mercedes, wurde kürzlich mit einem extrem seltenen Auto, einem Alfa Romeo 33, gesichtet. Dieses Hypercar wird auf über 1,5 Millionen Dollar geschätzt, da nur 33 Autos jemals gebaut wurden. Und einer von ihnen steht in der Garage des bekannten Sammlers, der ihm sogar beim Testen geholfen hat.

Bottas, der in der F1-Saison 2022 für Alfa Romeo fuhr, ist immer noch eng mit dem italienischen Hersteller verbunden und half ihm 2024, den 33 Stradale vor seiner endgültigen Veröffentlichung zu testen, und gab Feedback, um das endgültige Auto zu verbessern.

Da ist es nur folgerichtig, dass einer der 33 jemals produzierten Stradel in Bottas Händen landete. Diese Woche wurde er in Monaco gesehen, was für viele das erste Mal war, dass sie das Auto mit eigenen Augen sahen (via Motorsport).

Bottas ist einer der besten F1-Fahrer der letzten Jahre, derjenige mit den meisten Karrierepunkten, 1.797, ohne WM-Titel, nachdem er seit 2013 10 Rennen, 20 Pole-Positions und 67 Podestplätze gewonnen hat.