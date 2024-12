Formel 1 Großer Preis von Abu Dhabi: Wann beginnen Training, Qualifying und Rennen an diesem Wochenende?

HQ

Die Formel-1-Saison geht an diesem Wochenende in Abu Dhabi zu Ende: Im letzten Rennen der Saison entscheidet sich der Sieger der Konstrukteurswertung, wobei alle Zeichen auf McLaren stehen, aber Ferrari weiter im Kampf ist.

Bei diesem Grand Prix gibt es kein Sprintrennen, was bedeutet, dass sich die Fans vielleicht ausschließlich auf das Sonntagsrennen konzentrieren sollten. Der GP beginnt jedoch offiziell am Freitag, den 6. Dezember, mit zwei Trainingssitzungen. In einem davon werden die Brüder Charles und Arthur Leclerc Geschichte schreiben, indem sie gemeinsam Rennen fahren.

Notieren Sie sich alle Zeiten, zu denen Sie an diesem Wochenende zum letzten Mal im Jahr 2024 Formel-1-Rennen sehen können:



FP1 - Freitag um 10:30 Uhr MEZ



FP 2 - Freitag um 14:00 Uhr MEZ



FP 3 - Samstag um 11:30 Uhr MEZ



Qualifying - Samstag um 15:00 Uhr MEZ



Rennen - Sonntag um 14:00 Uhr MEZ



Alle Zeiten sind in mitteleuropäischer Zeit angegeben, d.h. eine Stunde weniger in britischer Zeit. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind es drei Stunden mehr als in mitteleuropäischer Zeit, was bedeutet, dass es am Ende des 58-Runden-Rennens Abend sein wird, passend zum Saisonfinale.