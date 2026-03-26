Formel-1-Fahrer reagieren auf die Energiemanagement-Anpassungen für das Qualifying zum Großen Preis von Japan

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Die FIA hat neue Anpassungen im Energiemanagement für Qualifikationsrennen angekündigt (nur für das Qualifying zum Großen Preis von Japan am Samstag). Es wurde von allen Motorenherstellern (Mercedes, Ferrari, Red Bull Ford, Audi und Honda) vereinbart und führt zu einer Reduzierung der maximal erlaubten Energieaufladung für das Qualifying in Suzuka von 9 Megajoule (MJ) auf 8 Megajoule, was "sicherstellt, dass das beabsichtigte Gleichgewicht zwischen Energieeinsatz und Fahrerleistung aufrechterhalten bleibt".

Das bedeutet, dass Fahrer weniger Energie für das Aufladen der Batterie auf den Geraden im Qualifying verbrauchen, weniger Zeit für Energiegewinnung und "Lifting and Coasting" aufwenden und mehr pushen. Einige der größten Kritiker der neuen Energievorschriften in der Formel 1 sind der Meinung, dass die Qualifikationssitzungen eher ein Test des "Batteriemanagements" geworden seien als ein Test der Fahrkompetenz.

Die FIA verteidigt jedoch, dass sie nicht zurückgehen und dass "die ersten Ereignisse unter den Vorschriften von 2026 operativ erfolgreich waren, und diese gezielte Verfeinerung Teil des normalen Optimierungsprozesses ist, da der neue regulatorische Rahmen unter realen Bedingungen weiter validiert wird".

F1-Fahrer reagieren im Qualifying auf die Energie-Anpassung

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc meint, dass diese Änderung kein "Game Changer" sein wird und sich die Autos ähnlich anfühlen werden, und sein Teamkollege Lewis Hamilton, einer der größten Verteidiger der neuen Gesamtregeln auf dem Starterfeld, begrüßt diese Anpassung, da viel "Lift and Coast ist wirklich, wirklich nicht angenehm, besonders für eine Qualifikationsrunde."

"Es ist nur ein kleines Detail. "Das ändert nichts", sagte Mercedes-Fahrer und aktueller Führender George Russell (über Sky). "Es ist eine kleine Anpassung. Ich habe bisher noch keine ungefähren Daten über den Unterschied zu dem, was ich im Simulator gefahren bin, gesehen, daher bin ich mir nicht ganz sicher."