Formel-1-Fahrer beschweren sich über die absurde Anti-Fluch-Politik der FIA: "Unsere Mitglieder sind Erwachsene"

Die Grand Prix Drivers' Association (GPDA) hat in ihrem einzigen Instagram-Post eine Erklärung abgegeben, in der sie sich über die strenge Anti-Fluch-Politik der FIA beschwert, nachdem Fahrer wie Max Verstappen und Charles Leclerc wegen schlechter Worte in Pressekonferenzen mit einer Geldstrafe belegt wurden.

Die Fahrer sind nicht einverstanden mit der FIA, und alle 20 F1-Fahrer stehen hinter der GPDA-Erklärung, die besagt, dass "es einen Unterschied gibt zwischen dem Fluchen, um andere zu beleidigen, und dem beiläufigen Fluchen, wie man es vielleicht verwendet, um schlechtes Wetter oder ein lebloses Objekt wie ein F1-Auto oder eine Fahrsituation zu beschreiben".

Verstappen wurde bestraft, weil er "eine Arbeit von öffentlichem Interesse" geleistet hatte, nachdem er geflucht hatte, während er sich auf sein Red Bull-Auto bezog. Leclerc wurde unter ähnlichen Umständen mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro (8.319 Pfund) belegt, als er von einem Moment sprach, in dem er beim Großen Preis von Sao Paulo fast die Kontrolle über das Auto verloren hätte, obwohl sie um die Hälfte reduziert werden kann, wenn er verspricht, in den nächsten 12 Monaten nicht mehr zu fluchen.

"Unsere Mitglieder sind Erwachsene", sagt GPDA in einer starken Erklärung

Die Fahrer halten diese Politik für lächerlich, ebenso wie die GPDA, die der Meinung ist, dass "Geldstrafen für Fahrer nicht angemessen für unseren Sport sind", dass sie ein negatives Image für den Sport erzeugt und sogar Bedenken darüber zeigt, wie die Geldstrafen der FIA verteilt werden.

"Darüber hinaus sind unsere Mitglieder Erwachsene, sie müssen nicht über die Medien Anweisungen über so triviale Angelegenheiten wie das Tragen von Schmuck und Unterhosen erhalten", fügen sie hinzu und fordern den FIA-Präsidenten auf, auch seinen eigenen Ton und seine Sprache zu berücksichtigen, wenn er mit unseren Mitgliedsfahrern spricht".

GPDA meinte damit vielleicht den FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem, als er sagte, die Formel 1 solle "zwischen unserem Sport - Motorsport - und Rap-Musik unterscheiden", Worte, die Fahrer wie Lewis Hamilton als stereotyp und rassistisch kritisierten.