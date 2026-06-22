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Das Action-Adventure-Spiel Forgotlings stammt vom dänischen Studio ThroughLine Games in Kopenhagen, einem Indie-Studio, das vor allem für das hervorragende Forgotten Anne von 2018 bekannt ist. Forgotlings spielt im selben Universum wie Forgotten Anne und ist tatsächlich ein Prequel zu genau diesem Spiel.

Forgotlings ist ein wunderschönes, storygetriebenes 2D-Action-Abenteuer, das in den Forgotten Lands spielt, dem Reich, in dem verlorene und vergessene Objekte landen, wenn sie aus unserer Welt verstoßen werden. Diese werden "Forgotlings " genannt, und diese magische Welt wird von allem bewohnt – von sprechenden Stiefeln, lebenden Backgewichten, einem leicht übervorsichtigen Eimer, schwebenden Weckern mit Motorradbrille, einem charmanten Korkenzieher mit Softhat und vielen, vielen anderen unterhaltsamen Charakteren.

Du schlüpfst in die Rolle von Fig, einer ehemaligen Schaufensterpuppe/Posing-Puppe, die im Vergleich zu den meisten anderen Figuren etwas langweilig ist und die auch in den Vergessenen Landen gelandet ist. Nach einigen Umwegen gerät er in die Fänge einer Gruppe von Sklavenhändlern, die sich darauf spezialisiert haben, neu angekommene Forgotlings an den Höchstbietenden bei Auktionen zu verkaufen, doch schließlich entkommt er und wird tatsächlich Kapitän des stolzen, wenn auch etwas abgenutzten Schiffes Volare (das ebenfalls noch lebt). Nun macht er sich auf den Weg in die Welt, um die fünf rivalisierenden Stämme im Land zu vereinen, um eine geschlossene Front gegen eine größere Bedrohung des Landes zu bilden.

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Wie bei Forgotten Anne liegt der Hauptfokus in Forgotlings auf der Geschichte, den Charakteren und der magischen Welt. Das Erste, was einem beim Spielen auffällt, sind die wirklich atemberaubenden Grafiken. Ich weiß nicht genau, wer oder was die Designer von ThroughLine Games inspiriert hat, aber sie haben einen völlig einzigartigen visuellen Stil geschaffen, der auf etwas Vertrautes zurückgreift, aber schwer genau zu bestimmen ist. Es ähnelt alten klassischen Cartoons auf die allerbeste Weise.

Alle Animationen wirken handgezeichnet, was dem Spiel ein ganz besonderes Gefühl verleiht, und es ist wunderbar zu sehen, dass in diesem Zeitalter der KI noch jemand solch solide, altmodische Handwerkskunst übt. Das Design der vielen amüsanten Charaktere ist wirklich poliert und einfach in einer eigenen Klasse, und es ist lange her, dass ich so gut gestaltete Charaktere gesehen habe.

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Das Gameplay ist etwas einfacher. Nach einem etwas langsamen Start nimmt das Spiel an Fahrt auf, und man lernt ein relativ einfaches Kampfsystem mit einigen Stealth-Elementen kennen. Hinter der beeindruckenden Verpackung verbirgt sich ein hervorragender 2D-Plattformer, in dem man sich typischerweise von links nach rechts bewegt (und umgekehrt), von Plattform zu Plattform springt und sprintet, Seile hochklettert, Kisten herumschiebt und unter Waschbecken hindurchschleicht – genau wie Solid Snake unter einer Pappschachtel. Es ist jedoch auch möglich, an ausgewählten Stellen auf dem Bildschirm hinein- und auszusteigen, was den Levels etwas Tiefe verleiht.

Hier gibt es keine Fertigkeitenbäume, keine Upgrades oder eine Menge verschiedener Ausrüstung zu finden, da das Spiel auf das Nötigste reduziert wurde. Du wirst viel Zeit damit verbringen, einfache Rätsel oder Aufgaben zu lösen und mit den verschiedenen Charakteren zu sprechen, denen du unterwegs begegnest, und im Dialog kannst du mit einem etwas klobigen Rad unten links auf dem Bildschirm verschiedene Dialogoptionen auswählen. Der Fokus liegt nicht einfach auf messerscharfem Gameplay, sondern auf der Geschichte, den vielen unterhaltsamen Charakteren und der absolut magischen Welt.

Die Stimmen der verschiedenen Figuren werden von einer Reihe renommierter Synchronsprecher gesprochen, darunter die Schauspielerin Amelia Tyler (Baldur's Gate III, Hades II, Starfield), der Schauspieler Jay Britton (Frostpunk 2, Horizon Forbidden West) sowie die Schauspielerin und Filmregisseurin Rachael Messer (System Shock, Genshin Impact), unter vielen anderen, und mehrere von ihnen übernehmen ihre Rollen aus Forgotten Anne erneut.

Wie bereits erwähnt, wirkt der Protagonist Fig als der langweiligste und am wenigsten charismatische Charakter im ganzen Spiel, und es hilft auch nicht, dass der Synchronsprecher, der Fig spielt, so klingt, als hätte er an diesem Tag einfach keine Lust. Vielleicht ist das Absicht seitens der Designer, aber es ist wirklich schwer, sich mit Fig anzufreunden, wenn er im Vergleich zu den vielen anderen herausragenden Figuren um ihn herum verblasst.

Forgotlings ist ein großartiges Adventure-Spiel und ein klarer und solider Schritt nach oben gegenüber Forgotten Anne, sowohl was die Optik, die fantastische Welt als auch die wirklich reizvollen Charaktere angeht, denen wir unterwegs begegnen. Als Spiel hätte man sich vielleicht etwas tieferes und strafferes Gameplay gewünscht, aber es funktioniert und wird durch eine wunderschöne Präsentation und die wunderbare Welt, in der alles spielt, ausgeglichen.

Wenn du Forgotten Anne gespielt hast und mehr von dieser Welt willst, dann ist Forgotlings genau das, worauf du gewartet hast – erwarte nur kein straffes Gameplay oder ein messerscharfes Kampfsystem. Forgotlings dreht sich ganz um die Geschichte, und das solltest du auch, wenn du dich in dieses neue dänische Spiel eintauchst. Forgotlings ist bereits auf dem PC erhältlich und wurde gerade für Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.