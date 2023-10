Forgive Me Father 2 jetzt im Early Access für PC verfügbar

Fulqrum und Byte Barrel haben angekündigt, dass der Early Access für übernatürliche FPS Forgive Me Father 2 jetzt auf PC für Steam, Epic Games und GoG verfügbar ist, nachdem er erfolgreich auf dem Steam Next Fest gelaufen ist. Diese Vorschauversion enthält 10 albtraumhafte Levels, die die Geschichte des Priester-Protagonisten des ersten Teils fortsetzen, während er Horden von Feinden gegenübersteht, die von der imaginären Arbeit von H.P. Lovecraft inspiriert sind, mit einem Set von 10 Waffen und einem System, das an die Klassiker des Genres wie Doom oder Quake erinnert. Wir hatten die Gelegenheit, es auf der Gamescom auszuprobieren und den CEO des Studios, Ernest Krystian, zu interviewen, das ihr euch unten mit englischen Untertiteln ansehen könnt.

Um ein wenig über die einzigartigen Designmerkmale zu betonen, die es von anderen Titeln unterscheiden, wird in Forgive Me Father 2 das gesamte Leveldesign von Hand mit Unreal Engine 5 erstellt. Wie Krystian uns sagt: "Nun, die Hauptsache ist, dass alle Elemente des Spiels von Hand erstellt werden und wir so die volle Kontrolle darüber haben, wie es auf dem Bildschirm aussehen wird."

Es ist definitiv ein actiongeladener Retro-Liebesbrief an alle FPS-Fans. Aus dem Original, mit einer düstereren Geschichte, tauchen die Spieler tiefer in den Mythos ein, mit Fähigkeiten, die von den ausrüstbaren Seiten des Dunklen Folianten übernommen wurden, um ihre Wahnsinnsfähigkeiten im Laufe der Geschichte zu verbessern. Egal, ob es darum geht, Wunden mit Lebensverbesserung zu heilen, mit Kraft mächtiger zu werden, die Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit durch Beschleunigung zu erhöhen oder den erlittenen Schaden mit Ausdauer zu verringern.

Forgive Me Father 2 ist im Early Access für 19,99 € auf den oben genannten Plattformen erhältlich.