Forge of the Fae ist ein atemberaubendes JRPG, das gerade angekündigt wurde

Es sieht so aus, als ob der neu gegründete japanische Entwickler Datadyne einen wirklich guten Start hinlegen wird. Sie haben nun Forge of the Fae angekündigt, ein rundenbasiertes JRPG über eine Erfinderin namens Fiora. Sie erforscht "eine Reihe mysteriöser Verschwinden" in einer "Welt, die von alter keltischer Folklore inspiriert ist, voller Intrigen, Abenteuer und endloser Möglichkeiten".

Uns wird eine große Anzahl von Charakteren versprochen, ein tiefgründiges System für Kämpfe und Fortschritt sowie eine Geschichte, in der eure Entscheidungen Auswirkungen haben werden. Während das alles großartig klingt, möchten wir uns auch dafür entschuldigen, dass wir ein bisschen oberflächlich sind, wenn wir sagen, dass das, was am meisten Aufmerksamkeit erregte, die Grafik war. Schauen Sie sich nur diese Pixel an.

Bisher ist die einzige bestätigte Plattform Steam, aber hoffentlich wird es irgendwann auch für Konsolen veröffentlicht. Genießen Sie jetzt diese wunderbaren Screenshots unten.