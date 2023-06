Forever Skies-Trailer enthüllt Early-Access-Startdatum

HQ

Es ist mehr als drei Jahre her, dass Entwickler, die Spiele wie Divinity: Original Sin, Dying Light, The Medium und Chernobylite entwickelt hatten, ihr eigenes Studio namens Far From Home gründeten, um einen Spider-Ma... Postapokalyptisches Sci-Fi-Überlebensspiel. Der Plan war, es irgendwann im Jahr 2022 zu veröffentlichen, aber es wurde im vergangenen November auf "die erste Hälfte des Jahres 2023" verschoben. Sie werden das in der elften Stunde schaffen.

Far From Home hat uns einen Trailer gegeben, der enthüllt, dass Forever Skies am 22. Juni als Steam Early Access-Spiel erscheinen wird. Der Trailer gibt uns auch einen viel längeren und besseren Einblick in die weitaus feindlichere und gefährlichere Welt unter dem giftigen Staub, der den größten Teil der Bevölkerung vernichtet hat.