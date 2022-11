Forever Skies wurde auf das "erste Halbjahr 2023" verschoben

HQ

Jetzt, da wir uns dem Ende des Jahres 2022 nähern, erhalten wir hier und da ein paar verschiedene Verzögerungsankündigungen. In diesem Fall ist es Far From Home's Forever Skies, das gepusht wird, da uns in einem neuen Blogbeitrag auf Steam mitgeteilt wird, dass das Spiel sein geplantes Veröffentlichungsfenster nicht mehr einhalten wird und stattdessen in der "ersten Hälfte des Jahres 2023" erscheinen wird.

Diese Entscheidung kommt, nachdem das Spiel kürzlich eine Demo veröffentlicht hat, die von über 80.000 Menschen aufgegriffen und gespielt wurde, von denen viele Feedback darüber gaben, was Forever Skies besser machen könnte. Dazu berücksichtigt der Entwickler das Feedback und startet die Early-Access-Phase später als erwartet, um einige dieser Bereiche vorstellen und bearbeiten zu können.

Was das angeht, was angegangen wird, wird es eine größere Standortvielfalt, detailliertere Luftschiffschadens- und Reparatursysteme, eine bessere Luftschiffanpassung, einen komplizierteren Überlebensansatz und ein tieferes Gameplay am Boden geben, alles zusätzlich zu einer Reihe von Kernfunktionen, die während des Early Access-Laufs hinzugefügt werden.