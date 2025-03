Forever Skies startet am 14. April

HQ

Forever Skies verlässt endlich den Early Access, nachdem es fast zwei Jahre lang verfeinert wurde, während Early Adopters das Spiel spielten, ist es nun fast bereit für eine vollständige Veröffentlichung auf Steam. Obwohl sich die Veröffentlichung Ende letzten Jahres verzögert hat, mussten wir nicht allzu lange auf Version 1.0 warten.

Markiert euch den 14. April im Kalender, wenn ihr die Vollversion von Forever Skies spielen wollt, entweder alleine oder mit Freunden im Online-Koop-Modus. Nach der Veröffentlichung von Version 1.0 plant Entwickler Far From Home weiterhin die Veröffentlichung weiterer Inhalte, darunter das Luftschiff-Erweiterungsupdate, ein weiteres Inhaltsupdate und ein saisonales Event, das alle bis Ende dieses Jahres veröffentlicht werden sollen.

Falls du es noch nicht weißt: Forever Skies ist ein Survival-Crafting-Erlebnis, das auf einer Welt stattfindet, die lange verlassen war, weil die Atmosphäre giftig geworden ist. Du kannst nicht an der Oberfläche spazieren gehen, sondern die Ruinen unglaublich hoher Gebäude plündern und dich selbst zu einem Luftschiff machen, um zu erkunden, was von deiner ehemaligen Heimat übrig geblieben ist, und in der Hoffnung, ein Heilmittel für die Menschheit herzustellen.