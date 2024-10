Forever Skies hat sich verzögert und verlässt den Early Access nun später als erwartet

HQ

Wenn Sie immer noch den Atem angehalten haben, als die Version Forever Skies ' 1.0 vor Ende 2024 erscheint, haben wir einige unglückliche Neuigkeiten für Sie. Entwickler Far From Home hat bekannt gegeben, dass sich das Spiel verzögert und leider nicht mehr vor Ende dieses Jahres erscheinen wird.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass Forever Skies nun den Early Access verlassen, in den Status 1.0 wechseln und stattdessen Anfang 2025 auf PS5 debütieren wird. Der Grund scheint sich hauptsächlich darum zu drehen, dass das Spiel zusätzliche Zeit im Ofen braucht, aber glücklicherweise wird diese zusätzliche Zeit auch dazu führen, dass ein von den Fans gewünschtes Feature früher als erwartet verfügbar ist.

Spieler auf dem PC können noch vor Ende des Jahres kooperative Action für vier Spieler genießen. Wir haben noch kein festes Datum, wann dieses Feature in der Early-Access-Version für das Spiel erscheinen wird, aber ein erster Beta-Test ist in den kommenden Wochen geplant.

Über die Verzögerung merkt Far From Home an: "Ursprünglich war geplant, das Spiel in 1.0 auf PC und PlayStation 5 im Jahr 2024 zu veröffentlichen. In den letzten Monaten hat das Team jedoch damit begonnen, wesentliche Änderungen an vielen bestehenden Systemen zu entwerfen und umzusetzen. Daher wurde beschlossen, dass mehr Zeit benötigt wird."

Für die Systeme, die geändert werden, wurde eine Liste bereitgestellt, in der bestätigt wird, dass diese angepasst werden: