Forever Skies Frühe Eindrücke

Minecraft, Valheim, The Forest, Don't Starve. Alle diese Spiele werden als großartige Überlebenstitel beschrieben, und obwohl sie es Ihnen ermöglichen, Ihre eigene Basis aufzubauen, um in einer ansonsten rauen Umgebung zu gedeihen, kann sich dieses Gehöft nicht mit Ihnen bewegen. Es schwebt nicht in die Luft, sodass Sie die Karte weiter erkunden können, während Sie sich direkt neben der Sicherheit Ihres Bettes befinden.

Hier kommt Forever Skies ins Spiel. Das neue Survival-Spiel von Far From Home, Forever Skies, versetzt dich mitten in eine postapokalyptische Erde, auf der eine dicke Staubschicht alle bis auf die höchsten Gebäude bedeckt und dich auffordert, ein Leben an diesem kargen Ort zu führen. Sofort wirst du feststellen, dass die Welt sowohl feindselig als auch schön ist. Es ist klar, dass die Erde nicht mehr für menschliches Leben geeignet ist, wie ich schnell feststellte, als ich das erste bisschen Nahrung aß, das mir das Wild anbot, nur um festzustellen, dass es mir eine Krankheit gab, die bedeutete, dass ich jedes Mal Schaden nahm, wenn ich in die allgemeine Richtung der Sonne schaute. Gleichzeitig ist es jedoch schwer, sich nicht von Forever Skies' Bildern anlocken zu lassen. Während du mit deinem Schiff von Turm zu Turm fährst und Ressourcen sammelst, ist es leicht, in die Ferne zu starren, auf die bunte Staubwolke, die das einstige Zuhause der Menschheit umhüllt.

Nach ein paar Minuten Spielzeit, in denen du dein Schiff findest und es mit einem Hersteller, einer Forschungsstation und einem Motor ausstattest, kannst du erkunden, wie du es für richtig hältst. Es gibt Ziele, die Ihnen vorgegeben werden, und es ist vielleicht am besten, diese in den ersten Stunden zu befolgen, um alles in den Griff zu bekommen, aber danach können Sie so viel Zeit damit verbringen, herumzufliegen, wie Sie es für richtig halten. Das Erkunden ist jedoch nicht nur zum Spaß, da du Ressourcen aufbauen und vor allem versuchen musst, nicht zu sterben, während du dich im Ödland befindest, das einst die Erde war.

Sie haben vier Meter in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms, auf denen Energie, Nahrung, Wasser und Gesundheit gemessen werden. Nahrung und Wasser sind diejenigen, die Sie ständig im Auge behalten müssen, da sie am schnellsten abfallen und wenn sie Null erreichen, sind Sie erledigt. Ich war anfangs etwas verblüfft, wie unversöhnlich Forever Skies manchmal sein kann. Wenn man überleben will, muss man sich wirklich anstrengen, um sicherzustellen, dass man regelmäßig Nahrung und Wasser hat, und so habe ich einen Kocher, einen Wasserreiniger und mehr in mein Shuttle eines Luftschiffs gestopft, was sich ziemlich eng anfühlte, wenn man bedenkt, dass die Forschungsstation und der Hersteller bereits viel Platz beanspruchten.

Wenn du eine Minute Zeit zwischen kochenden Riesenmotten und klarem grünem Wasser hast, kannst du dein Schiff nach Belieben aufrüsten, indem du mehr Räume für eine geräumigere Umgebung oder eine Menge Laufstege hinzufügst, damit du die giftige Luft um dich herum einatmen und einen besseren Blick auf die Welt haben kannst. Ich habe es mit meiner Schiffsanpassung nicht übertrieben, da ich den gemütlichen Aspekt einer kleineren Umgebung mochte, aber es gibt das Potenzial für einige wirklich beeindruckende Schiffsbauten, die wir sicher sehen werden, jetzt, wo das Spiel im Early Access ist.

Wenn du deine Odyssee nach Forever Skies beginnst, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass es eine Weile dauern kann, bis du das Gefühl hast, den größten Teil des Gameplays zusammengefügt zu haben. In meiner ersten Stunde oder so konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, ob ich schon vom Kern-Gameplay in den Bann gezogen worden war, aber die Welt und die Grafik waren faszinierend genug. Als ich dann in die Routine kam und erkannte, was Forever Skies von seinem Spieler verlangte, zögerte ich, das Spiel abzubrechen, da ich nur die Ressourcen aus einem weiteren Turm herausreißen oder einen weiteren Fehler kochen wollte.

Forever Skies ist vielleicht nicht das beste Überlebensspiel für Anfänger des Genres, da es selbst auf dem Schwierigkeitsgrad Normal innerhalb des Eröffnungssegments viel verlangt, sowohl in Bezug auf die Sicherstellung, dass du am Leben bleibst, als auch in Bezug auf die Ressourcen. Es gibt viele wichtige Gegenstände, die einen guten Teil der Ressourcen benötigen, die auf der Karte zu finden sind. Glücklicherweise sind sie zu Beginn meist in Hülle und Fülle vorhanden, aber der Extraktor auf Ihrem Schiff hat in dieser frühen Phase absolute Priorität. Ohne sie wirst du tot im Wasser zurückgelassen. Oder der Himmel, nehme ich an.

Wir geben Forever Skies hier keine Bewertung, da sich das Spiel noch im Early Access befindet und es daher nur fair erscheint, erste Eindrücke zu vermitteln. So wie es aussieht, beherbergt Forever Skies jedoch eine unglaublich interessante Welt mit Grafiken, die Sie selbst dann wieder in den Bann ziehen, wenn das Gameplay in eine kleine Flaute geraten kann. Sein Schiffbau beflügelt die Kreativität und bringt (etwas) frischen Wind in das Survival-Genre.