Forever Skies erscheint diesen Sommer auf der Xbox Series X/S

HQ

Beim heutigen Galaxies Showcase hat uns der Entwickler Far From Home endlich mitgeteilt, wann wir das erfolgreiche Survival-Spiel Forever Skies auf der Xbox spielen können. Wir müssen nicht lange warten, denn das Spiel wird im Sommer 2026 auf seiner nächsten großen Plattform erscheinen.

Der untenstehende Trailer gibt dir einen Einblick, was du in Forever Skies machen kannst. Das Spiel versetzt dich auf eine feindliche Erde, wo eine globale Katastrophe dazu führte, dass der Großteil der Atmosphäre für Menschen giftig ist. Du musst darüber reisen und deine Luftschiffbasis nutzen, um Ressourcen der wenigen verbliebenen Gebäude zu sammeln. Obwohl es ziemlich trostlos klingt, ist das Erlebnis in Forever Skies alles andere als – besonders, wenn man einen Kumpel zum Spielen mitnimmt und seine Schiffe über den Himmel fliegt.

Der Start der Xbox-Version des Spiels fällt ebenfalls mit dem Update The Final Echoes zusammen, das ebenfalls für diesen Sommer geplant ist. Das erste Echoes-Update kam letzten Oktober an, und das zweite erschien im Dezember. Dieser dritte und letzte Inhalts-Drop wird neue Nebenquests, Schwierigkeitsgrade, Gefahren und Bedrohungen und mehr hinzufügen, das wir näher vor dem Start entdecken werden. Sehen Sie sich unten einen neuen Teaser für Forever Skies an: