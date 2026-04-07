Fords neuer GT Mk IV fährt die drittschnellste Nürburgring-Rundenzeit aller Zeiten

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Ford hat sich gerade einen Platz in der Geschichte des Nürburgrings gesichert. Der reine Strecken-Ford GT Mk IV ist offiziell das drittschnellste Auto, das je die Nordschleife auf dem Nürburgring überrundet hat.

Die Hauptzahl ist eine atemberaubende Rundenzeit von 6:15,977, aufgestellt vom Werksfahrer Frédéric Vervisch. Dieses Ergebnis platziert das Auto nur hinter dem Porsche 919 Hybrid Evo und dem Volkswagen ID.R auf der ewigen Bestenliste.

Was die Leistung noch bemerkenswerter macht, ist die Art des beteiligten Autos. Im Gegensatz zu den beiden Maschinen vor ihm, einer ein Hybrid-Le-Mans-Prototyp und der andere ein vollelektrischer Rekordhalter, verfügt der GT Mk IV über einen reinen Verbrennungsmotor und ist damit das schnellste benzinbetriebene Auto, das je auf der legendären Strecke fuhr.

Das Auto selbst ist jedoch alles andere als straßenzugelassen. Dies ist eine reine Strecke, ultra-limitierte Maschine, die in Zusammenarbeit mit Multimatic gebaut wurde und weltweit auf nur 67 Einheiten begrenzt ist. Er verfügt über einen stark überarbeiteten Twin-Turbo EcoBoost V6, der über 800 PS leistet, dazu ein verlängertes Fahrgestell, ein renntechnisches Fahrwerk und eine aggressive Long-Tail-Aerodynamik, die ausschließlich auf Rundenzeiten ausgelegt ist.

Sie können es unten in Aktion sehen.