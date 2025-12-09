Ford und Renault starten neue EV-Partnerschaft

HQ

Ford bietet bereits mehrere Elektrofahrzeuge an, darunter den Capri, den Explorer und den Mustang Mach-E, aber keines davon ist wirklich günstig. Aber in Zukunft könnten Sie dank der Hilfe von Renault wirklich erschwingliche Modelle vom Hersteller sehen.

In einer Pressemitteilung wurde bestätigt, dass Ford Renault kontaktiert hat, um ihnen beim Bau von zwei neuen Elektrofahrzeugmodellen für den europäischen Markt zu helfen. Es ist unklar, wie sie heißen werden, aber es wird angenommen, dass mindestens eines eine Fiesta EV-Wiederbelebung irgendeiner Art sein wird.

Es ist unbekannt, welche Plattform genutzt wird, daher ist es schwer, etwas Konkretes über die beiden Modelle einzuschätzen, aber sie werden ausdrücklich als "erschwinglich" beschrieben.

Der CEO von Renault, Jim Farley, sagt, die Autos würden "die industrielle Größe der Renault Group und die EV-Assets mit Fords ikonischem Design und Fahrdynamik kombinieren, um Fahrzeuge zu schaffen, die Spaß, fähig und ganz Ford-typisch sind."