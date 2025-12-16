Ford stellt offiziell den Ford F-150 Lightning EV aus

HQ

Zuvor beschrieb Ford die elektrische Version des legendären und äußerst beliebten F-150 Pick-ups als die Zukunft des Unternehmens. Es sollte besonders ländliche Kunden mit besonderen Bedürfnissen von benzinbetriebenen Trinkern wegbewegen und eine umweltfreundlichere Zukunft zusteuern, doch jetzt, nicht lange später, ist der F-150 Lighting, wie das EV genannt wurde, tot.

In einer Pressemitteilung (über Inside EV's) bestätigte der Präsident von Ford Blue, Andrew Frick, dass die Produktion des Modells eingestellt wird:

"Wir haben die Produktion des Modelljahres 2025 Lightning tatsächlich erst diesen Monat beendet. Dies war eine Reaktion auf viele Marktrealitäten und Kundenpräferenzen."

Es wird keine neue Version des Lightning geben, stattdessen wird später in diesem Jahr ein neues Modell namens "EREV" mit Benzinmotor auf den Markt gebracht.