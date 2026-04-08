Ford präsentiert den düsteren neuen F-150 Roush Nitemate

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Es scheint, als würde der klassische Straßenwagen ein ernsthaftes Comeback feiern, und er ist lauter, leiser und härter als je zuvor.

Der Ford F-150 Roush Nitemare 2026 wurde als radikales Performance-Upgrade des meistverkauften Ford-Pickups vorgestellt, wobei Offroad-Fähigkeiten gegen aggressives Design und Fahrverhalten eingetauscht wurden.

Basierend auf dem Standard-Ford F-150 ist der Nitemare im Wesentlichen ein werkseitig unterstütztes Tuning-Paket, das von Roush entwickelt wurde. Er ist in den XL- und XLT-Ausstattungen erhältlich und erhöht auf den Basis-Lkw einen erheblichen Upgrade-Preis von 22.999 US-Dollar.

Roush hat die Federung komplett mit Coil-Overs, verbesserten Stoßdämpfern und dickeren Stabilisatoren überarbeitet, wodurch der Truck um über 7 Zentimeter abgesenkt wurde.

Er verfügt außerdem über einen maßgeschneiderten Kühlergrill mit integrierten bernsteinfarbenen Lichtern, eine belüftete Motorhaube mit Wärmeabsaugern und schwarze 22-Zoll-Räder mit breiten Performance-Reifen. Optionale Grafik und dunkle Zierleisten treiben den Look noch weiter in den Bereich der Straßenperformance.