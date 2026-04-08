Ford präsentiert den düsteren neuen F-150 Roush Nitemate
Und ehrlich gesagt sieht es ziemlich gut aus.
Es scheint, als würde der klassische Straßenwagen ein ernsthaftes Comeback feiern, und er ist lauter, leiser und härter als je zuvor.
Der Ford F-150 Roush Nitemare 2026 wurde als radikales Performance-Upgrade des meistverkauften Ford-Pickups vorgestellt, wobei Offroad-Fähigkeiten gegen aggressives Design und Fahrverhalten eingetauscht wurden.
Basierend auf dem Standard-Ford F-150 ist der Nitemare im Wesentlichen ein werkseitig unterstütztes Tuning-Paket, das von Roush entwickelt wurde. Er ist in den XL- und XLT-Ausstattungen erhältlich und erhöht auf den Basis-Lkw einen erheblichen Upgrade-Preis von 22.999 US-Dollar.
Roush hat die Federung komplett mit Coil-Overs, verbesserten Stoßdämpfern und dickeren Stabilisatoren überarbeitet, wodurch der Truck um über 7 Zentimeter abgesenkt wurde.
Er verfügt außerdem über einen maßgeschneiderten Kühlergrill mit integrierten bernsteinfarbenen Lichtern, eine belüftete Motorhaube mit Wärmeabsaugern und schwarze 22-Zoll-Räder mit breiten Performance-Reifen. Optionale Grafik und dunkle Zierleisten treiben den Look noch weiter in den Bereich der Straßenperformance.