Ford Performance ändert seinen Namen in Ford Racing

Jahrzehntelang wurde die Performance-Abteilung der Ford Motor Company Ford Performance geschrieben, aber gestern Abend gab CEO Will Ford (dessen Urgroßvater das Unternehmen gegründet hat) bekannt, dass die Abteilung nun ihren Namen geändert hat - in Ford Racing. In einem Blogbeitrag auf der offiziellen Ford-Website schreibt Will darüber, wie Ford als Marke auf einer Rennstrecke geboren wurde und wie ihre Investitionen in den Rennsport in mehreren Disziplinen und im Motorsport das definiert haben, was Ford heute ist.

" Heute wird aus Ford Performance Ford Racing.

Dies ist keine Marketingübung. Das ist ein Versprechen. Es signalisiert eine neue, fokussiertere Mission, die Mauer zwischen unseren Rennteams und der Technik der Fahrzeuge, die Sie jeden Tag auf der Straße und im Gelände fahren, einzureißen. Unter dem globalen Banner von Ford Racing werden unsere Ingenieure und Designer unsere Performance-Straßenfahrzeuge direkt neben unseren Rennwagen entwickeln. Die Technologie, die die Baja 1000 überlebt, wird in der DNA des nächsten F-150 Raptor stecken. Die aerodynamischen Lektionen, die wir in Daytona und Le Mans lernen, werden in die Karosserie des nächsten Mustang einfließen. Dies ist eine direkte Linie von der Strecke zu Ihrer Einfahrt, und sie beginnt jetzt. Das erste Serienfahrzeug, das aus dieser neuen Ford-Racing-Mentalität hervorgegangen ist, wird im Januar dieses Jahres debütieren.

Hier geht es um mehr als nur die Maschinen. Es geht um die Erfahrung. Unsere Rennschulen und der Bronco Off-Roadeo sind keine Nebenprojekte. Sie sind ein zentraler Bestandteil unserer Mission. Sie sind der Ort, an dem wir beweisen, dass die Fähigkeiten, die wir auf der Rennstrecke und auf dem Trail entwickeln, real sind, und wo wir diese Begeisterung direkt mit Ihnen teilen. Ab heute wird unsere neue Identität eingeführt. Die volle Kraft von Ford Racing wird im Januar entfesselt, wenn wir die neue Saison bei der Rallye Dakar, dem Rolex 24 at Daytona und unserem eigenen Saisonauftakt eröffnen."