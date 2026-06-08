Ford möchte die Mustang-Familie "erweitern"

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Ford hat bereits gezeigt, dass er bereit ist, mit der Marke Mustang zu experimentieren. Zum Beispiel besteht diese spezielle Autoserie nicht mehr nur aus Muscle-Cars, denn es gibt den Mustang Mach-E, einen EV-SUV, der vier Tage groß ist.

Aber was echte Mustang-Fans seit Jahrzehnten verlangen, ist, dass mit dem ursprünglichen Mustang experimentiert wird. Nun hat Ford-Manager Andrew Frick das Feuer erheblich angeheizt, indem er enthüllte, dass Ford die Mustang-Reihe "erweitern" wird, vielleicht mit einer viertürigen Version: in einem Interview mit Automotive News:

"Es muss innerhalb einer Familie, die wir vielleicht schon anbieten, Sinn ergeben. Und es muss sehr kosteneffizient sein, wenn wir das tun. Darauf konzentrieren wir uns generell bei vielen unserer neuen, erschwinglichen Produkte. Wir wollen, dass die Konzepte stimmen und die Kosten noch besser sind."

Es sollte gesagt werden, dass Ford derzeit keine traditionelle Limousine in seiner nordamerikanischen Produktpalette anbietet, wo die Marke Mustang am stärksten ist, da sie den Fusion, den Taurus und andere vor Jahren eingestellt hat.

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