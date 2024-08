Ford hat E-Bikes vorgestellt, die vom Bronco und Mustang inspiriert sind

HQ

Ford steigt in die Welt der Elektrofahrräder ein. Der Autohersteller hat zwei Modelle vorgestellt, die von zwei seiner beliebtesten Autos inspiriert sind, dem Bronco und Mustang, wobei diese Fahrräder in Zusammenarbeit mit den Radsportexperten von N+ hergestellt wurden.

Der Bronco eBike wird mit einem Mega-750-W-Nabenmotor ausgestattet sein, der ein Drehmoment von 85 Nm abgibt. Dieses Fahrrad ist so konzipiert, dass es jedes Gelände erobern kann und verfügt über eine Doppelfederung und einen Motorradsitz, um sicherzustellen, dass es bequem bleibt. Es verfügt außerdem über einen LCD-Bildschirm und wird in 11 Farben erhältlich sein, darunter das ikonische Area 51. Dieses Fahrrad wird bei 4.500 US-Dollar beginnen.

Was das Mustang E-Bike betrifft, so wird es die gleichen Motorspezifikationen haben, aber da es sich stattdessen um ein Performance-Fahrrad handelt, wird die Doppelfederung für hydraulische Vierkolbenbremsen, Pirelli-Reifen und Lauflichter geopfert, damit es eine Höchstgeschwindigkeit von 28 Meilen pro Stunde und eine Höchstreichweite von 60 Meilen erreichen kann. Auch er wird über ein LCD-Display verfügen und in 11 Farben erhältlich sein, darunter Carbonized Gray Metallic. Dieses Fahrrad wird bei 4.000 US-Dollar beginnen.

Welches Fahrrad gefällt dir am besten?

Werbung: