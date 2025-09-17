Ford entlässt 1.000 Mitarbeiter in seiner EV-Fabrik, in der der neue Ford Capri produziert wird

HQ

Der Markt für Elektroautos, die nicht in China hergestellt werden, bricht weiter ab und die neuesten Nachrichten über Umsatzeinbußen, mangelnde Kundennachfrage und die Einstellung von Automodellen und die Schließung von Modellprogrammen - buchstabiert Ford. Der amerikanische Autoriese gab heute bekannt, dass er 1.000 Mitarbeiter entlässt und eine seiner EV-Fabriken umstrukturiert, in der der neue Ford Capri und die elektrische Version des Explorers hergestellt werden. Die fragliche Fabrik befindet sich in Köln und wurde mit einer maximalen Produktionskapazität von 250.000 fertigen Autos pro Jahr gebaut, aber aufgrund mangelnder Nachfrage wurden laut Autocar im vergangenen Jahr nur 19.000 Autos gebaut.