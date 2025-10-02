Ford-CEO warnt vor Einbruch der EV-Verkäufe

HQ

Die aktiven Maßnahmen der Trump-Regierung, die Steuervorschriften für Autos in den USA zu nivellieren und die Subventionierung von Elektroautos einzustellen, haben sich auf den Verkauf von Neuwagen im EV-Segment ausgewirkt.

Zuvor erhielten amerikanische Neuwagenkäufer beim Kauf eines neuen Elektroautos einen Rabatt von 7.500 US-Dollar, der nun abgeschafft wurde. Dies hat dazu geführt, dass die Verkäufe deutlich zurückgegangen sind, und jetzt warnt der CEO von Ford, dass dies höchstwahrscheinlich zu einem Zusammenbruch des Elektroautomarktes in den USA führen wird.

Jim Farley warnt davor, dass Elektroautos in den USA in Zukunft nur noch 5 % der Neuwagenverkäufe ausmachen werden, was etwa der Hälfte der Zahl des letzten Monats entspricht.

Jim Farley, Ford:

"Ich denke, es wird eine lebendige Branche sein, aber sie wird kleiner sein, viel kleiner, als wir dachten, vor allem mit der Änderung der Politik bei den Auspuffemissionen und dem Wegfall des Verbraucheranreizes in Höhe von 7.500 US-Dollar. Wir werden es in einem Monat herausfinden. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in den USA auf 5 % sinken würden"